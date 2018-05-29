Нарышкин: Бомбардировкам Хиросимы и Нагасаки будет дана правовая оценка

Действия США, подвергших японские города Хиросиму и Нагасаки ядерной бомбардировке, должны наконец получить правовую оценку. Об этом заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Во время выступления на круглом столе, посвященном истории российско-японских отношений, он отметил, что для России "моральный вердикт в отношении варварского деяния" Вашингтона более, чем очевиден. Тем не менее, должную правовую оценку бомбардировкам 1945 года еще предстоит дать.

Напомним, в августе 1945 года ВВС США сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы "Малыш" и "Толстяк". В результате бомбардировки погибли более 250 тысяч мирных жителей. Вслед за атомной атакой Японии подписала акт капитуляции, что стало формальным завершением Второй мировой войны.