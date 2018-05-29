Наши волейболистки уступили Сербии в Лиге Наций

Женская сборная России по волейболу начала третью игровую неделю регулярного чемпионата Лига Наций в Кралево (Сербия) с поражения от хозяек площадки. Действующие чемпионки Европы, серебряные призерки Олимпиады-2016 взяли верх над нашими девушками со счетом 3:0 (25:23, 25:19, 25:18).

Россиянки прибыли в Сербию после игровой недели в южнокорейском Сувоне, где они одержали две победы и потерпели одно поражение. Подопечные главного тренера Вадима Панкова по прибытии из Кореи разве что и успели на короткий "пит-стоп" в Москве и Новогорске, после чего снова отправились в путь.

Игры нашей подгруппы на этой неделе проводятся в городе Кралево, что примерно в 170 километрах от столицы страны Белграда. Но живут участники мини-турнира (Россия, Сербия, Бельгия, Турция) в получасе езды на автобусе от Кралево - в отеле на славящемся своими горячими источниками бальнеологическом курорте Врнячка-Баня, где игрокам и представителям тренерского штаба всех команд созданы воистину шикарные условия. Правда, не совсем понятно, способствует ли такая умиротворенно-расслабляющая обстановка должному настрою на матчи.

По сравнению с турниром в Сувоне, в составе российской команды произошла определенная ротация. Основную блокирующую Ирину Фетисову сменила ее коллега по амплуа Екатерина Любушкина, вместо доигровщика Юлии Кутюковой - дебютант сборной страны Татьяна Юринская, на позиции одного из двух либеро теперь не Виктория Горбачева, а Кристина Курносова, уже задействованная на первом этапе Лиги Наций в Екатеринбурге. Она, кстати - дочь старшего тренера сборной, ближайшего помощника Вадима Панкова Игоря Курносова.

Сербки, как и большинство участвующих в Лиге Наций мужских и женских команд, именно на домашний этап собрали сильнейший на сегодня состав. Хозяйки площадки "Нового спортивного дворца", расположенного на окраине Кралево, считались явными фаворитами матча с Россией. В одной из букмекерских контор 12-тысячного городка Врнячка-Баня коэффициент на победу Сербии составлял 1,12 - то есть на тысячу динаров при положительном исходе можно было получить обратно 1120 (чистая прибыль 120 динаров). Тем, кто поставил на выигрыш сборной России, сулила сумма аж в пять с половиной раз больше вложенной. Но желающих сделать такую рискованную ставку что-то не находилось.

Вадим Панков сделал выбор на необычном для нынешнего сезона стартовом составе. Впрочем, Лига Наций - идеальное место для различных экспериментов. На площадку вышли: связующая Татьяна Романова, блокирующие Екатерина Любушкина и Ангелина Лазаренко, доигровщики Ирина Воронкова и Ольга Бирюкова, диагональная Дарья Малыгина. На позиции начинающего игру либеро - традиционно Дарья Талышева.

В стартовом сете совершенно не справились с Тияной Бошкович, которая принесла сербкам двузначное количество набранных очков. У нас практически ничего не дал в нападении первый темп, а забивали в атаке в основном Воронкова и Бирюкова. Почти всю партию находились в роли догоняющих, но перевести игру "на баланс" шанс был. Однако при счете 23:24 Воронкова подала в сетку.

Во второй и третьей партиях преимущество хозяек, которых поддерживал почти пятитысячный зал, было еще более очевидным. Россиянки так и не смогли по ходу встречи избежать очевидных провалов. К примеру, в третьем сете в какой-то момент на табло было равенство (7:7), а после технического перерыва серия ошибок наших девушек привела к тому, что отставание составило уже 6 мячей (8:14), что и предопределило исход. Самыми результативными в матче стали Бошкович (22) очка и Воронкова (16). Больше никто из волейболисток обоих команд двузначного количества мячей не выиграл. У россиянок, помимо игроков стартового состава, в матче приняли участие Екатерина Ефимова, Наталья Малых, капитан Ксения Парубец и Анна Котикова.

Пока наша команда находится вне зоны попадания в "Финал Шести", хотя это и не самоцель. Правда, руководство Всероссийской федерации волейбола такую задачу ставит. Шанс поправить свое турнирное положение есть в следующих играх с Турцией и Бельгией.

Результаты остальных матчей игрового дня

Кралево (Сербия)

Турция - Бельгия - 3:0 (25:19, 25:18, 26:24)

Бангкок (Таиланд)

США - Германия - 3:0 (25:18, 25:17, 25:17)

Таиланд - Доминиканская Республика - 0:3 (21:25, 22:25, 20:25)

Гонконг

Япония - Италия - 3:2 (20:25, 25:23, 20:25, 25:23, 15:11)

Китай - Аргентина - 3:0 (25:22, 25:16, 25:12)

Апелдорн (Голландия)

Бразилия - Корея - 3:1 (25:11, 25:14, 31:33, 25:20)

Голландия - Польша - 3:0 (25:22, 25:22, 27:25)

Общее положение команд:

США - 6 побед - 1 поражение (19 очков), Бразилия - 6-1 (18), Сербия - 6-1 (18), Турция, Голландия - по 6-1 (17), Китай - 4-3 (13), Россия - 4-3 (12), Корея - 4-3 (11), Япония - 3-4 (8), Доминиканская Республика, Италия - по 2-5 (8), Бельгия - 2-5 (6), Польша, Таиланд - по 2-5 (5), Германия - 1-6 (3), Аргентина - 0-7 (0).

В "Финал Шести" по итогам однокругового турнира выйдут пять лучших команд и гарантированно Китай как хозяин решающей стадии.