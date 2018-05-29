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Назван самый живучий смартфон в мире

29.05.2018,  
17:52
Текст: Антон Благовещенский
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Специалисты Tom's Guide провели тест популярных смартфонов с целью выяснить, какой из них обладает наиболее выдающимися характеристиками неубиваемости. Первое место взял Motorola Moto Z2 Force, который легче остальных перенес падение с высоты 1,2-1,8 метра (на деревянную и бетонную поверхности). Кроме того, на его работоспособность не повлияло попадание в наполненный водой унитаз.

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По словам организаторов эксперимента, на корпусе и стекле смартфона в результате тестирования не осталось ни одной трещины. В целом места в рейтинге самых живучих смартфонов распределились так (от самого живучего до самого ненадежного).

1. Motorola Moto Z2 Force

2. LG X Venture

3. Apple iPhone X

4. LG V30

5. Samsung Galaxy S9

6. Motorola Moto G5 Plus

7. Apple iPhone 8

8. Google Pixel 2 XL

9. Huawei Mate 10 Pro

10. OnePlus 5T

11. Samsung Galaxy Note 8

12. Apple iPhone SE

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