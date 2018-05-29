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29.05.2018 19:48
Рубрика: Экономика
Проект: Роснефть 2018

Нефтяные компании заработают 34 миллиарда долларов, больше половины придется на "Роснефть"

Текст: Евгения Мамонова
Российские нефтяные компании совокупно заработают 34 млрд долларов в 2018 году. Такой прогноз дает крупнейший инвестиционный банк Merrill Lynch. По его подсчету, больше половины из этой суммы придется на долю "Роснефти" - 16,5 млрд долларов.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По оценке аналитиков Merrill Lynch, акции российских нефтяных компаний торгуются с существенной скидкой к глобальным конкурентам: 65% по мультипликатору P/E 2019 и 30% по мультипликатору 2019 EV/EBITDA. Однако ситуация в скором времени может измениться. По мнению аналитиков Merrill Lynch, тенденция к увеличению дивидендных выплат, наметившаяся в отдельных компаниях российского нефтегазового сектора, свидетельствует о качественных структурных изменениях в отрасли и появлении прозрачных и понятных правил распределения чистой прибыли. При этом, наиболее предпочтительным объектом для инвестирования эксперты Merrill Lynch считают "Роснефть".

Мнения зарубежных и российские экспертов полностью совпали.

Фото: Сергей Куксин / РГ
Капитализация компании "Роснефть" может увеличиться

"Акции "Роснефти", по сути, - спящая ракета, - считает старший аналитик инвестиционной компании "Атон" Александр Корнилов. - Компания является одной из наиболее эффективных в отрасли по ключевым направлениям бизнеса". По его мнению, недавнее обещание компании значительно сократить долг на фоне снижения капитальных затрат может надолго закрепить акции "Роснефти" в статусе фаворита рынка".

"Если мы посмотрим на российский нефтегазовый сектор, то увидим, что у "Роснефти" очень хорошие перспективы, как финансовые, так и операционные, - говорит директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. По его мнению капитализация в 100 миллиардов долларов вполне достижима.

Тем более, что недавно "Роснефть" обновила стратегию, пообещав существенно сократить долговую нагрузку, оптимизировать портфель активов, распродав "непрофили", а также направить 2 млрд долларов на выкуп собственных акций с рынка в течение двух лет. Эти инициативы станут настоящим уколом адреналина для котировок "Роснефти", которые имеют все шансы обновить исторические максимумы, считает эксперт.

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