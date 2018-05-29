Николай Валуев оценил не только белорусские сыры и мед с пасеки

Вкус и аромат меда с пасеки Полесского заповедника вприкуску с белорусскими сырами оставили у российского политика и легенды мирового бокса 44-летнего Николая Валуева забытое ощущение далекого детства. Но воспоминания о деталях прошлых времен стали лишь легким штрихом в сюжете о визите в Чернобыльскую зону депутата Государственной думы России и чемпиона мира в тяжелом весе, который показал национальный телеканал СТВ.

Николай Валуев, прежде всего, сообщает БЕЛТА, высоко оценил проводимую в Беларуси работу по реабилитации пострадавших от аварии на ЧАЭС земель. "У вас проблемы решаются в комплексе. Понимаю, что это недешевое удовольствие - вводить в оборот обратно эти земли. Тем не менее, все силы брошены на то, чтобы люди оставались, жили здесь", - сказал парламентарий.

В ближайшие несколько лет на чернобыльские проекты из союзного бюджета планируется выделить около 900 млн российских рублей. Как отметила в сюжете телеканала председатель комиссии Парламентского собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий Галина Филиппович, если ранее говорилось о ликвидации последствий, то в новой программе предлагается обсудить иной уровень сотрудничества, направленный на возвращение пострадавших территорий к полноценной жизни.

На заседании комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий, которое прошло на территории Полесского государственного радиационно-экологического заповедника, обсуждались вопросы защиты населения и реабилитации территорий, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В мероприятии приняли участие представители Минздрава, МЧС Беларуси и России, Минфинов двух стран, Минлесхоза, Минсельхозпрода, а также руководство Гомельской области.