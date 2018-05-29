Новый продукт "Яндекса" вызвал бурю в интернете

Анонс умной колонки "Яндекс.Станция" стал одним из самых обсуждаемых событий в российском интернете за последние несколько дней. Пользователи соревнуются в остроумии и пытаются придумать, что именно должна уметь настоящая умная колонка, сделанная в России.
Напомним, что в "Яндекс.Станцию" встроен голосовой помощник Алиса, с помощью которого можно включать музыку (колонка оснащена динамиками мощностью 50 Вт) и видео, делать тише или громче, узнавать о ситуации на дорогах и сводки погоды, настраивать будильники, делать напоминания.
Главной темой для шуток стала отечественная специфика.
#yac2018 каким мог бы быть дизайн Яндекс Станции pic.twitter.com/bpMbyja560— Leonid (@lkalneus) 29 мая 2018 г.
умная колонка в России pic.twitter.com/vtfZpv0k5S— Смерть неизбѣжна (@death_is_invtbl) 29 мая 2018 г.
Умная колонка — это та, которая может сама от себя воды в баню натаскать.— Лось (19,6) (@poooovar) 29 мая 2018 г.
Ребят, я вам тут правильную Яндекс.Колонку запилил. Не благодарите. pic.twitter.com/ahlvO3kwZc— Космический конь (@XENOT_N) 29 мая 2018 г.
Кого-то заинтересовали возможности, которых пока еще нет.
она их завалит, а полиции сообщит, что это ты сделал!— Дмитрий Викторович (@D_V_N_Rus) 29 мая 2018 г.
Некоторые предположили, в каких ситуациях колонка сможет показать свой настоящий ум.
- Алиса, включи русский рэп— Max Zareckiy (@shaikhulud) 29 мая 2018 г.
- Боюсь я не могу сделать это, Дмитрий
УМНАЯ КОЛОНКА
Яндекс представил «умную» колонку с голосовым помощником «Алиса»: pic.twitter.com/XHwMmdlLnI— Артём Дерягин (@DerArto) 29 мая 2018 г.
«Яндекс» представил умную колонку с «Алисой»https://t.co/puaMObxmbm pic.twitter.com/2chigfbdZr— Образовач (@obrazovach) 29 мая 2018 г.
А кто-то заметил, что "Яндекса" вокруг становится все больше.
Купил Яндекс.Колонку на Яндекс.Маркете, оплатил покупку Яндекс.Деньгами, конечно же. Включил Яндекс.Музыку погромче и думаю, на чем поехать, на Яндекс.Такси или Яндекс.Каршеринге? Пойду в Яндекс.Браузере погуглю.— Sergey Korol (@krlsrg) 29 мая 2018 г.