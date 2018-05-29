Новый продукт "Яндекса" вызвал бурю в интернете

Анонс умной колонки "Яндекс.Станция" стал одним из самых обсуждаемых событий в российском интернете за последние несколько дней. Пользователи соревнуются в остроумии и пытаются придумать, что именно должна уметь настоящая умная колонка, сделанная в России.

Напомним, что в "Яндекс.Станцию" встроен голосовой помощник Алиса, с помощью которого можно включать музыку (колонка оснащена динамиками мощностью 50 Вт) и видео, делать тише или громче, узнавать о ситуации на дорогах и сводки погоды, настраивать будильники, делать напоминания.

Главной темой для шуток стала отечественная специфика.

умная колонка в России pic.twitter.com/vtfZpv0k5S — Смерть неизбѣжна (@death_is_invtbl) 29 мая 2018 г.

Умная колонка — это та, которая может сама от себя воды в баню натаскать. — Лось (19,6) (@poooovar) 29 мая 2018 г.

Ребят, я вам тут правильную Яндекс.Колонку запилил. Не благодарите. pic.twitter.com/ahlvO3kwZc — Космический конь (@XENOT_N) 29 мая 2018 г.

Кого-то заинтересовали возможности, которых пока еще нет.

она их завалит, а полиции сообщит, что это ты сделал! — Дмитрий Викторович (@D_V_N_Rus) 29 мая 2018 г.

Некоторые предположили, в каких ситуациях колонка сможет показать свой настоящий ум.

- Алиса, включи русский рэп

- Боюсь я не могу сделать это, Дмитрий



УМНАЯ КОЛОНКА — Max Zareckiy (@shaikhulud) 29 мая 2018 г.

Яндекс представил «умную» колонку с голосовым помощником «Алиса»: pic.twitter.com/XHwMmdlLnI — Артём Дерягин (@DerArto) 29 мая 2018 г.

А кто-то заметил, что "Яндекса" вокруг становится все больше.