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Новый продукт "Яндекса" вызвал бурю в интернете

29.05.2018,  
17:18
Текст: Антон Благовещенский
Фото: twitter.com Фото: twitter.com
Фото: twitter.com

Анонс умной колонки "Яндекс.Станция" стал одним из самых обсуждаемых событий в российском интернете за последние несколько дней. Пользователи соревнуются в остроумии и пытаются придумать, что именно должна уметь настоящая умная колонка, сделанная в России.

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Напомним, что в "Яндекс.Станцию" встроен голосовой помощник Алиса, с помощью которого можно включать музыку (колонка оснащена динамиками мощностью 50 Вт) и видео, делать тише или громче, узнавать о ситуации на дорогах и сводки погоды, настраивать будильники, делать напоминания.

Главной темой для шуток стала отечественная специфика.

 

 

 

Кого-то заинтересовали возможности, которых пока еще нет.

Некоторые предположили, в каких ситуациях колонка сможет показать свой настоящий ум.

 

 

А кто-то заметил, что "Яндекса" вокруг становится все больше.

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