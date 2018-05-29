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Рубрика: Власть

"Черный риелтор" уходит летом

Новый закон о "резиновых квартирах" может заработать в июле
Текст: Ирина Жандарова
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Запрет на продажу микродолей в квартирах планируется принять до конца весенней сессии Госдумы. Возможность покупать буквально метр жилплощади позволяет вселяться в квартиры мошенникам, которые вынуждают основных собственников продать свою долю.

Законопроект принят в первом чтении, в конце июня - начале июля он будет принят окончательно, рассчитывает председатель Комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская. Документ вступит в силу с момента официального опубликования.

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Законопроект направлен на борьбу с "черными риелторами" и призван сделать долевые мошенничества с жильем невозможными. Он вводит ряд ограничений на регистрацию в квартирах третьих лиц. И купить долю размером меньше учетной нормы на человека в регионе станет невозможно. В зависимости от региона ее размер от 8 до 15 квадратных метров. Но полного запрета на продажу долей не будет, хотя большие доли тоже используются "черными риелторами" для отъема жилья. Но с микродолями им иметь дело намного удобнее, за счет низкой стоимости. И закон закроет одну из самых очевидных брешей, которая развязывает сегодня руки "черным риелторам".

Однако Галина Хованская отмечает, что это далеко не все необходимые изменения. К примеру, назрела необходимость регистрации при сделках с недвижимостью прав граждан, имеющих пожизненное право пользования помещением. Такие права имеет целая группа лиц. К примеру, люди, отказавшиеся от своих долей при приватизации в пользу других родственников, наследники, получившие недвижимость по волеизъявлению собственника, который установил обязанности на пожизненное проживание в квартире, выплатившие паи в жилищных кооперативах граждане и их супруги, а также если право пожизненного проживания установлено брачным договором.

Фото: depositphotos.com
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Такие условия сегодня становятся для новых собственников квартиры полной неожиданностью. Их не проверяет банк при выдаче ипотеки, и регистрирующие органы не приостанавливают переход права собственности. В итоге на пороге новоселов однажды может появиться такой "вечный" жилец и потребовать отдельную комнату, страховки от этого сегодня нет.

Галина Хованская предлагает регистрировать права таких лиц так же, как сегодня регистрируются обременения на квартиру. В этом случае покупатели будут знать о зарегистрированных пожизненно гражданах. Неприятное и даже опасное соседство стало предметом всеобщего обсуждения после громкой истории московского художника Александра Борового, который застрелил своего соседа. Боровой утверждал, что стал жертвой "черных риелторов", которые купили долю в квартире у его сына и пытались выжить мужчину из дома. Однако его соседи - семья с маленьким ребенком, с точки зрения закона, чисты. Сделка оформлена по всем правилам. Как и многие другие. Риелторы пользуются лазейками в законодательстве, которые позволяют "подвинуть" собственника с жилплощади. Одна из них - возможность продавать в квартире долю малого размера. Эту лазейку и закроют.

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