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Рубрика: Спорт

Главный по кольцам

Новым главой ОКР стал Станислав Поздняков
Текст: Павел Зарудный
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
В Москве прошло Олимпийское собрание, на котором был избран новый президент Олимпийского комитета России (ОКР).

На пост главы ОКР претендовали два кандидата: четырехкратный олимпийский чемпион по фехтованию Станислав Поздняков, который с 2016 года занимает пост первого вице-президента ОКР, и четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию, почетный член Международного олимпийского комитета (МОК) Александр Попов.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Александр Жуков избран почетным президентом ОКР

Возглавлявший ОКР на протяжении восьми последних лет Александр Жуков уже не раз говорил, что не станет баллотироваться на новый срок, поскольку очень занят по основному месту деятельности - он является первым заместителем председателя Государственной Думы.

Отметим, что президент России Владимир Путин направил участникам мероприятия телеграмму, которая была опубликована на сайте Кремля.

"Сегодня перед Олимпийским движением России стоят серьезные и в высшей степени ответственные задачи. От их грамотного решения во многом зависят будущее спорта высших достижений и его конкурентоспособность. Важно в полном объеме обеспечить восстановление наших позиций в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций, продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу", - говорится в послании.

Станислав Поздняков получил поддержку 214 делегатов Олимпийского собрания

Также Владимир Путин подчеркнул в телеграмме, что России необходимо уделять приоритетное внимание формированию нетерпимости к допингу на всех этапах подготовки спортсменов.

В итоге по итогам голосования, в котором приняли участие 272 делегата, большинство голосов - 214 досталось Станиславу Позднякову, который и возглавил ОКР. Александр Попов получил 56 голосов.

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