Омбудсмену могут разрешить делегирование полномочий

В России может появиться новая должность - помощник Уполномоченного по правам человека, обладающий правами омбудсмена по его поручению. С таким предложением выступил вчера член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Алексей Александров в ходе обсуждения на заседании комитета доклада Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Подводя итоги своей деятельности за прошлый год, она отметила, что качество работы с обращениями граждан улучшается. В 2017 году в адрес омбудсмена их поступило почти 42 тысячи. Согласно опросу ФОМ, проведенному по заказу аппарата уполномоченного, больше всего граждан беспокоит качество бесплатного здравоохранения, на втором месте - доступность и качество образования, замыкают тройку проблемы обеспечения жильем и справедливая оплата услуг ЖКХ.

Аппарату уполномоченного удалось оказать помощь в защите и восстановлении прав более чем 250 тысячам граждан. Такие результаты стали возможными благодаря поддержке со стороны государственных органов, говорится в докладе. Без их действенной помощи невозможно было бы решить системные проблемы защиты прав "валютных ипотечников", инвалидов, пенсионеров, многодетных семей, бывших военнослужащих на территории Республики Крым и города Севастополя, граждан России на космодроме Байконур.

Своеобразным индикатором повышения уровня гарантий прав человека в России может служить и количество обращений в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отметила Москалькова. "Их стало меньше, потому что внутренние правозащитные лифты работают", - сказала она.

Омбудсмен посетовала, что не успевает лично проинспектировать все места лишения свободы, откуда есть жалобы

Отвечая на вопросы сенаторов, омбудсмен посетовала, что не успевает лично проинспектировать все места лишения свободы, откуда поступают жалобы. А делать это обязательно надо, особенно когда случаются резонансные истории. "Не всегда подтверждаются данные, которые в прессе и которые присылают нам осужденные. Но, бывает, и подтверждаются, тогда ситуацию исправляют, а виновных наказывают", - заявила омбудсмен.

"Здесь сложность в чем? По закону только уполномоченный имеет право сам посетить в колониях человека, но у меня нет права даже по доверенности поручить это своим сотрудникам", - рассказала Москалькова. "Поэтому каждый раз - на усмотрение директора ФСИН: допустить или не допустить наших сотрудников. Я, конечно, буду просить, может быть, рассмотреть вопрос о предоставлении мне такого права", - добавила она.

"Мы как-то обсуждали вопрос о введении должности помощника Уполномоченного по правам человека, на которого бы распространялись полномочия уполномоченного по поручению уполномоченного", - напомнил сенатор Алексей Александров. "Мне кажется, это было бы очень целесообразно, чтобы не просить каждый раз - допустите, разрешите. Это было бы должностное лицо, которое имеет все законные основания это делать от вашего имени", - сказал он.

"Если вы войдете с этой законодательной инициативой, я буду чрезвычайно благодарна", - ответила Москалькова.

Сенаторы решили создать рабочую группу, которая займется нормативным аспектом работы омбудсмена, ведь сам он права законодательной инициативы не имеет. Доклад Уполномоченного по правам человека за 2017 год Совет Федерации заслушает сегодня. Такое право сенаторы закрепили за собой в марте прошлого года, приняв соответствующие поправки в регламент.