В Национальной хоккейной лиге началась финальная серия плей-офф. В первом матче "Вашингтон" Александра Овечкина в гостях уступил "Вегасу" - 4:6.

Все-таки символично, что серия стартовала неподалеку от Голливуда. Сюжетные линии, которые привели обе команды в финал, вполне могли бы лечь в основу голливудского блокбастера. Не удивлюсь, если многие нейтральные болельщики в Северной Америке симпатизируют "Вегасу", новичку лиги, собравшему перед сезоном под своими знаменами второстепенных и даже третьестепенных игроков лиги. В них никто не верил, а они доказали, что необязательно быть звездами, чтобы сотворить главную спортивную сказку года.

Но нашему, российскому болельщику "Вашингтон", конечно, ближе. Потому что там - сразу трое наших соотечественников во главе с Александром Овечкиным. Капитану "столичных" потребовалось 13 лет и больше тысячи матчей в НХЛ, чтобы наконец оказаться в финале.

"Не могу дождаться, когда серия уже начнется", - признавался Овечкин. Возможно, это томительное предвкушение и сыграло с Александром и его партнерами по команде злую шутку.

- Чувствовалась нервозность, мы были немного не в своей тарелке. Мы допустили ошибки, которые нельзя допускать. Соперник забил два таких решающих гола, которых мог и не забивать, - констатировал российский капитан "Вашингтона" после игры.

И с ним трудно не согласиться. Гости боролись, даже дважды по ходу игры выходили вперед, но все равно слишком много позволяли сопернику в своей зоне. Лучше мог сыграть и Овечкин с партнером по звену Евгением Кузнецовым. Хотя оба поучаствовали в одном из голов "Вашингтона" и упрочили свое лидерство в гонке бомбардиров плей-офф. Кузнецов уже вообще 11 матчей подряд не уходит без набранных очков и имеет в своем активе 25 (11+14) баллов. У Овечкина стало 23 (12+11) очка. Но в игре с "Вегасом" оба, конечно, рассчитывали на большее. Остается надеяться, что парни припасли свои шайбы на будущее. Быть может, им для вдохновения стоит пересмотреть клип известной поп-певицы Ольги Бузовой на песню, посвященную предстоящему чемпионату мира по футболу под названием "Чемпион", в котором сам Овечкин и снялся. Музыкальное видео вышло в свет незадолго до старта финала Кубка Стэнли.

Овечкину вообще в первом матче серии не очень везло. В одном из эпизодов шайба прилетела в лицо хоккеисту, когда он даже не был на льду, а находился на скамейке запасных. Реакцию Александра можно пересматривать бесконечно: он поморщился, проверил, на месте ли зубы, и как ни в чем не бывало продолжил следить за игрой. Такая невозмутимость капитана должна мотивировать и остальных игроков "Вашингтона" на подвиги.

Ну а пока их творят хоккеисты "Вегаса". В регулярном чемпионате "Вашингтон" встречался с "рыцарями" дважды и оба раза уступил. С тех пор новичок НХЛ стал только сильнее. Удивительно и даже сюрреалистично наблюдать за тем, как игроки, имена которых известны только узким специалистам, делают результат. В матче с "Вашингтоном" отличились малоизвестные парни даже по меркам "Вегаса": три шайбы из шести у команды забросили хоккеисты из четвертого звена.

113 очков набрал Александр Овечкин в матчах плей-офф НХЛ. Это четвертый показатель среди всех российских игроков, выступавших в Кубке Стэнли

Дубль оформил Томаш Носек. Простите, кто? До "Вегаса" у 25-летнего чеха было всего 17 матчей в Национальной хоккейной лиге и всего одно набранное очко. А этой ночью он стал автором победной шайбы в матче финальной серии Кубка Стэнли.

- Вообще я стараюсь играть так весь год, - заявил сам Носек. - Просто иногда не хватает удачи. Сегодня все четвертое звено сыграло отлично. Однако это только первая победа. Надо одержать еще три, тогда можно будет и по-настоящему порадоваться.

Отметим, что второй матч серии пройдет снова в Лас-Вегасе в ночь с 30 на 31 мая по московскому времени.