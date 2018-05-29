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Рубрика: Культура

Непотопляемый

Легендарный Оззи Осборн выступает в России
Текст: Александр Алексеев
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Его фирменный жест - обливать себя на сцене водой из ведра. А еще бегать своей косолапой походкой по авансцене, вглядываясь в первые ряды партера и жать руки тем, кто ему особенно понравился неравнодушием и отчаянной жаждой подпевать. Бесшабашный, взбалмошный, трогательно-искренний и похожий на повзрослевшего непосредственного ребенка, не потерявшего азарта удивляться и радоваться миру…

Оззи Осборн - может, он вообще один такой?! Его группа Black Sabbath в конце 60-х стала одной из твердынь, на которых и утверждалась музыка сильных, мужественных и отважных - тяжелый рок. Оззи и ушел из нее в 1979-м как большой ребенок: обидевшись, что ему не дали использовать при записи очередного диска рожковые инструменты, на которых он так хотел поиграть. Но стал в сольной карьере более успешным, талантливым и могучим, чем Black Sabbath уже без него. Именно Оззи, сам того не ожидая, оказался предтечей современного телевидения - реалити-шоу "Семейка Осборнов" с его участием стало одним из самых успешным в этом тогда новом жанре. Примером для продюсеров. А еще - новой степенью откровенности, которой у Оззи Осборна всегда было вдоволь.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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В этом удалось убедиться и во время нашей первой встречи. Тогда менеджеры Оззи назначили встречу в музыкальном магазине. Осборн не спеша вышел из "мерседеса", огляделся по сторонам, высоко задирая голову и зашлепал, волоча ноги (при этом каждая будто шла в свою сторону) к ожидающим его продюсерам и чиновникам. Но по пути заметил продавца-консультанта с серьгами в ушах и татуированным по самое не видно… Подошел, уважительно пожал парню руку, и только потом продолжил свой маршрут.

Очень жаль, что это его мировое турне - прощальное! Да, в декабре "великому и ужасному" исполняется 70, но если бы не напомнили организаторы гастролей, то он бы этого, кажется, и не заметил?! При этом Оззи редкий артист, который в каждом мировом туре приезжает в Россию! Вот и в этот раз он споет у нас дважды: 1 июня в московском СК "Олимпийский" и 3 июня в "Ледовом дворце" Санкт-Петербурга.

Накануне концертов Оззи Осборн снова ответил на вопросы обозревателя "РГ", хотя времени в этот раз у него уже было впритык: только завершились концерты в Бразилии, потом - Швеция, Англия, Чехия, Франция, Италия, Норвегия, Дания… И в отличие от России во всех этих странах у него запланировано сейчас только по одному концерту…

В сольной карьере Оззи Осборн стал более успешным, чем Black Sabbath без него. Фото: Reuters

В прощальном туре вы поете хиты из сольной карьеры и эпохи Black Sabbath. Чувствуете ли себя при этом легендой и чего у вас больше на душе: гордости или ностальгии?

Оззи Осборн: Важнее другое: то, что мне по-прежнему интересно выходить на сцену. Да и ощущения у меня абсолютно такие же: снова волнуюсь перед концертом, беспокоюсь о том, много ли зрителей придет, будем ли мы снова счастливы вместе: я на сцене, а они - в зрительном зале? Так что по сравнению с 60-70-ми, по сути, ничего не поменялось. Разве что сложнее стало выбирать сет-лист для концерта, ведь хороших с тех пор стало больше, вот люди и просят, чтобы я спел их больше. Вот и перед московским и петербургским концертами тоже волнуюсь. А еще мне очень приятно, что люди по-прежнему хотят ходить на мои шоу. Из-за этого, может, волнуюсь еще больше… А о том, чувствую ли я себя легендой?! Чувствую, что сыграл большую роль в создании хард-рока и хэви-метала. И очень горжусь этим. Правда.

Тогда уж признайтесь: какие свои достижения в музыке считаете главными? Ну и за что вам, может, немного стыдно?

Оззи Осборн: Лучшее, что у меня было - это то, что я сумел вновь встать на ноги и сделать сольную карьеру, уйдя из Black Sabbath. И худшее то же: расставание с группой, друзьями. Это было сродни разводу. Ужасно. Даже не напоминайте.

Пережитые трудности обычно помогают обрести жизненный принцип. У вас он есть, мудрый и спасительный?

Оззи Осборн: Да. И он прост: "Никогда не отказывайся от своей мечты". Но мне помогает. А еще у меня есть девиз: "Если у вас что-то сразу не получается - купите себе другой велосипед" (смеется).

У вас всегда было много поклонниц. Научились ли вы благодаря этому лучше понимать и чувствовать женщин?

Фото: Игорь Михалев/ РИА Новости
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Оззи Осборн: Самым большим любовным романом в моей жизни была музыка. Ну, а с женщинами заранее никогда ничего не ясно и не предугадаешь. Этим я себя всегда и успокаивал, если что-то идет не так. В общем, мои любовные терзания и смятения еще продолжаются, пока никаких уроков я преподать не могу.  Спросите меня попозже, через несколько лет.

В 2010 году в вашей группе впервые, помимо гитаристов и ударника, появился клавишник - Адам Уэйкман. Потому, что изменился ваш взгляд на музыку?

Оззи Осборн: Моя группа похожа на семью. Поэтому, если встречаю очень подходящего музыканта - отчего бы не пригласить и не дать ему проявить свои способности?

Как вы обычно пишете свои песни, которые собирают стадионы уже ни одно десятилетие?

Оззи Осборн: Вначале я получаю мелодию. Ну а потом уже все - музыкальная магия. Заранее удачу не спланируешь. Вот, например, однажды мы сочиняли музыку, и у нас постоянно всплывало в памяти и ощущениях имя Алистера Кроули (английский поэт, маг, астролог. - Прим. "РГ"). Так и сложилась песня Mr. Crowley. Хотя, может, прежде мы и думали написать о чем-то другом, попроще…

Будет ли у вас припасено что-то особенное для двух этих концертов в России, где вы впервые спели еще в 1989 году, на Московском международном фестивале мира?

Оззи Осборн: Помню, тогда я очень удивился, что меня в СССР оказывается, хорошо знают. Очень тепло принимали! А будет ли особенное в этот раз?! Да, конечно. Я сам! 

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"

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