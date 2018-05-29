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29.05.2018 04:37
Рубрика: В мире

Пассажирский поезд "заблудился" в Великобритании

В Великобритании машинист пассажирского поезда по ошибке привез людей в другой город. Из Ньюкасла на севере страны состав должен был прибыть на юг, в Реддинг.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Одна из пассажирок написала на своей странице в Twitter, что находится в "потерявшемся поезде где-то возле Понтефракта". "Мы застряли тут, потому что машинист "выбрал неверный путь", - пояснила она. - Кто бы мог подумать, что такое вообще возможно?"

Как передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, из-за инцидента на путях в Донкастере поезд CrossCountry Train направили в объезд первоначального маршрута. Затем по неустановленной причине состав отправился не на юг, а на запад.

После долгой стоянки поезд отправился на север и вернулся на правильный маршрут. На это ушло около часа. В городе Шеффилд пассажиров высадили. Там они пересели на поезд до Бирмингема, откуда на другом составе можно доехать до Рединга.

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