В Единой лиге ВТБ продолжается серия плей-офф. На кону путевки в "Финал четырех", который пройдет в Москве на арене Легенд с 8 по 10 июня.

Первыми счастливчиками, обеспечившими себе место в квартете лучших, стали баскетболисты подмосковных "Химок".

"Желто-синие" в трех матчах серии оставили не у дел "Локомотив-Кубань" из Краснодара. Накануне химчане добились красивой победы на своей площадке 86-73 (25-23, 14-21, 24-14, 23-15). Главным героем поединка и самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, сделавший дабл-дабл: защитник набрал 33 очка и сделал 10 результативных передач.

После матча наставник "Химок" Георгиос Барцокас не скупился на комплименты в адрес своих игроков, а также пригласил болельщиков на "Финал четырех":

- Хочу отдать должное и поблагодарить игроков, болельщиков и весь клубный офис с тем, что нам удалось выиграть эту серию у очень сильной команды, "Локомотива", причем в трех матчах в течение одной недели. Это совсем непросто, потому что "Локо" был непобедимым в Кубке Европы, поэтому победа со счетом 3-0 - большое достижение, особенно учитывая наши проблемы. Все знают, что у нас много травмированных игроков, вся наша передняя линия травмирована: и Соколов, и Патеев, и Робинсон, и Тодорович, и Гилл, также не может играть Маркович. Мы даже не можем нормально тренироваться, поэтому приходится подключать игроков из второй команды, которые нам очень помогают. Я хочу заострить на этом внимание, чтобы все поняли, как тяжело нам приходится в этой части сезона. В то же время мы провели 34 матча в Евролиге, тогда как "Локо" сыграл 22 или 23 матча. В Евролиге совершенно другой уровень напряжения, и нам приходилось предпринимать совершенно другие усилия в матчах против сильнейших команд. Мы выглядим истощенными морально и физически, к тому же с учетом травм попадание в "Финал четырех" действительно является большим достижением. Большое спасибо всем, поздравления команде. Также хочу поздравить "Локо", им удалось собрать отличную команду, которая здорово играла.

Был доволен и генеральный директор "Химок" Павел Астахов:

- Говорят, что это была крутая серия. Но мне так не показалось. Если в прошлом году мы смогли обыграть "Зенит" в пяти матчах, то здесь все было предсказуемо. И могу вам признаться, что лично я был абсолютно уверен в успехе. Могу поздравить игроков и тренерский штаб "Локомотива-Кубань" с тем, что смогли навязать нам борьбу, оказали сопротивление, но в спорте главное - результат.

Алексей Швед продолжает показывать феноменальную игру, откуда у него берутся силы?

Павел Астахов: Без преувеличения Алексей на сегодняшний день - лучший игрок в Европе. У него хороший возраст, он уверен в своих силах, имеет богатый опыт выступления в НБА, составе сборной России, Евролиге, Единой лиге. И мы счастливы, что Швед играет в составе "Химок".

Поговаривают, что из НБА приезжали скауты, желающие переманить игрока за океан...



Павел Астахов: Я не знаю, кто на него смотрел, но мы его не отпустим! Швед - наш лидер и еще принесет команде титулы. Можете в этом не сомневаться!

В свою очередь, наставник "Локо" Саша Обрадович нашел в себе силы признать поражение:

- Поздравляю "Химки", желаю им удачи в "Финале четырех". Уверен, эта команда с таким составом может выйти в Евролигу. Возможно, ключевым моментом стала нашего потеря лучшего игрока, Райана Брокхоффа. Учитывая все проблемы, с которыми столкнулась наша команда в последние недели, мы не могли выступить лучше, чем выступили. В третьей игре подряд мы испытывали проблемы в атаке, не забили много открытых бросков, и с таким процентом попаданий сложно обыграть такую команду, в которой играет невероятный Швед.

Соперником "Химок" в "Финале четырех" станет победитель серии между "Нижним Новгородом" и УНИКСом.

Павел Астахов: Швед - наш лидер и еще принесет команде титулы. Можете в этом не сомневаться!

В третьем матче серии "Нижний Новгород" проиграл в овертайме - 94:95 (21:19, 21:23, 22:20, 21:23, 9:10). Таким образом счет в серии стал 2:1 в пользу УНИКСа. Четвертый матч между командами пройдет 31 мая в Казани.

Отметим, что главный тренер "Нижнего Новгорода" Зоран Лукич настроен продолжить баскетбольный триллер, ставший украшением нынешней серии плей-офф.

- У меня нет претензий ни к кому из ребят, все выложились полностью и были близки к победе. Даже некоторые зрители уже радовались нашему успеху, когда мяч скакал по дужке кольца, звучала финальная сирена, но… Теперь будем думать, как быстро вывести ребят из такого состояния и настроить на бой в Казани. Серия еще не закончена, будем бороться.