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29.05.2018 23:46
Рубрика: Общество

Павел Гусев - 35 лет главный редактор "Московского комсомольца"

Текст: Любовь Проценко
У читателей и наших коллег журналистов "Московского комсомольца" важная дата - сегодня исполнилось 35 лет, как газету возглавил Павел Гусев. Случай уникален еще и тем, что он стал главным редактором, когда был жив тот комсомол и Гусева могли вызвать в ЦК ВЛКСМ за очередную "не ту" публикацию.
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости
Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Сегодня это представить невозможно. А небольшая городская газета превратилась в популярное и известное не только в России, но и за рубежом издание. Мы позвонили Павлу Николаевичу, чтобы поздравить его с таким событием и задать ему несколько вопросов.

Павел Николаевич, когда по-вашему умрут печатные СМИ?

Павел Гусев:  Нам не дано предугать, когда что произойдет. Еще в начале 2000-х годов мы не могли себе представить, что появятся интернет, блогеры… Но журналистика  - это прежде всего слово, напечатанное на бумаге. И я уверен, что печатные СМИ  будут жить еще очень и очень долго.

Фото: Михаил Синицын/ РГ
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Но если все-таки умрут - рано или поздно, чем вы будете заниматься?

Павел Гусев: Буду ходить в библиотеку и читать старые газеты… Но если серьезно, как любой человек, работающий в журналистском бизнесе, начну развивать интернет-СМИ, новые IT-технологии, завоевывать читательскую аудиторию с помощью совершенно новых средств массовых информации.

Вы с 1991 года еще и председатель Московского  союза журналистов. Что для вас значит эта должность?

Павел Гусев: Союз журналистов создан прежде всего для того, чтобы защищать интересы нашего цеха. Очень важно сохранять журналистскую солидарность, чтобы журналист осознавал, что такое комплекс журналистской чести, что есть журналистика, а есть способ зарабатывать. Это абсолютно разные понятия. И я уверен, что Союз журналистов Москвы сегодня отстаивает именно эти принципы журналистики.

Журналисты "Российской газеты" сердечно поздравляют Павла Николаевича с 35-летием на посту главного редактора "МК"!

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