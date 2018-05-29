Песков не подтвердил участие РФ в саммите США-КНДР

Россия не будет участвовать в саммите США-КНДР. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На заданный на брифинге вопрос, будет ли представлена Россия на встрече, пресс-секретарь президента ответил отрицательно и напомнил, что "это двусторонний саммит, который готовится". "И там какого-то участия России не запланировано", - сказал он.

На просьбу прокомментировать информацию о том, что визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в КНДР отменен, Песков посоветовал обращаться в министерство иностранных дел.