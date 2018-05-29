Песков объяснил причину предоставления гражданства РФ Монсону

Всемирно известный боксер Джефф Монсон получит российское гражданство, когда принесет присягу. Президент подписал соответствующий указ, потому что Монсон известный спортсмен, и такая практика есть во многих странах.

Есть нюанс, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков: "Ему еще нужно по нашему законодательству принести присягу. Тогда будет окончательно считаться, что он принял гражданство. Так гласит закон".

Представитель Кремля объяснил, что "Монсон выполнил все процедуры, обратился в действующем порядке за гражданством".

"Он достаточно известный человек, всемирно известный в мире спорта, в своей дисциплине, и это стало основанием для предоставления ему гражданства, - добавил Песков. - Такая практика имеется во многих странах.