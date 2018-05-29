Песков прокомментировал расследование Мюллера поговоркой

В Кремле надеются, что расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера когда-нибудь завершится.

"Есть надежда, что оно когда-то завершится. По-русски это называется "толочь воду в ступе". Не знаю, есть ли эквивалент в английском языке этого выражения, но пока процесс напоминает именно это действие", - сказал журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Напомним, что в США идут расследования по поводу якобы российского вмешательства в выборы президента США, одно из них ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Москва категорически опровергает обвинения во вмешательстве в американские выборы.