Песков рассказал о механизме решений по "списку Титова"

Дело каждого фигуранта "списка Титова" будет рассмотрено индивидуально. Об этом заявили в Кремле.

"Действительно, было письмо нашего омбудсмена, письмо было расписано в соответствующие ведомства, которые должны его проработать и выработать совместную позицию", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Какой-то типовой позиции выработать здесь, конечно, невозможно. Поэтому, разумеется, речь идет о каждом отдельно взятом случае, который будет рассматриваться по отдельности", - объяснил представитель Кремля.

Напомним, что речь идет о том, что бизнес-омбудсмен Борис Титов передал президенту список бизнесменов, которые находятся за рубежом и боятся вернуться в Россию.

"Есть лица, в отношении которых есть судебные решения, это одна ситуация, - заметил Песков. - Те, кто в бегах или осужден в Российской Федерации". "И есть те, в отношении кого судебных решений не выносилось, - продолжил он, - это другая ситуация".

"Но каждый отдельный случай будет рассматриваться в соответствии с поручением президента нашими компетентными органами", - заключил пресс-секретарь главы государства.