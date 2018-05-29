Польскому политологу закрыли въезд в Россию

Польскому политологу Славомиру Дембскому запрещено въезжать в Россию на протяжении трех лет.

Такой запрет для главы Польского института международных дел введен российской стороной в ответ на аналогичные действия Польши в отношении политологов Олега Бондаренко и Сергея Мартынова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление посла России в Польше Сергея Андреева.

При этом, как уточнил агентству посол, российская сторона принципиально не предпринимает никаких действий в плане ухудшения отношений с Польшей​​​.

"Однако когда в отношении нас со стороны партнеров вводятся различные санкции и ограничения, мы вынуждены действовать адекватно", - подчеркнул Сергей Андреев.