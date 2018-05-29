Продлена господдержка производителей оборудования для пищепрома

Правительство продлило господдержку производителей машин и оборудования для пищевой промышленности. Постановление размещено на сайте кабинета министров. Промышленникам кабмин выделяет 1,5 миллиарда рублей субсидий на 2018 - 2020 годы.

Производители получат от государства при продаже оборудования 15 процентов его стоимости (с учетом НДС), а при реализации покупателям, зарегистрированным в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах, Республике Крым, Севастополе и Калининградской области, в размере не менее 20% цены оборудования.

В прошлом году на эти цели было выделено полмиллиарда рублей, что позволило нарастить объем производства до 16 миллиардов рублей.