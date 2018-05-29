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Рубрика: Происшествия

Неизвестное лекарство для Шарика

Прокуроры потребовали навести порядок в ветеринарии
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Генеральная прокуратура РФ выявила отсутствие нормативно-правового регулирования в вопросах изготовления и отпуска ветеринарных лекарств, за которые отвечает Минсельхоз России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, после проведенной Генпрокуратурой проверки было установлено, что до сих пор Минсельхозом России не приняты правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарии, которые используются аптеками, а также индивидуальными предпринимателями.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
Большинство выездных ветеринарных служб в РФ действуют нелегально

"Вместе с тем использование лекарственных препаратов для медицинского применения при лечении животных без соответствующей экспертной оценки их безопасности и эффективности законодательством не предусмотрено", - отметили в прокуратуре. Это, по мнению прокуроров, в свою очередь, ведет к потенциальной возможности "возникновения побочных действий, нежелательных реакций, непереносимости, а также иных обстоятельств, представляющих угрозу жизни или здоровью животного".

"Отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы отпуска ветеринарных препаратов, препятствует выполнению владельцами животных указаний ветеринаров о проведении мероприятий по профилактике болезней и борьбе с ними, создает предпосылки для незаконного оборота в аптеках и учреждениях здравоохранения лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в ветеринарии", - отметили в надзорном ведомстве.

Правила изготовления и продажи ветеринарных лекарственных препаратов до сих пор не приняты

В этой связи Генпрокуратурой внесено представление министру сельского хозяйства России об устранении нарушений законодательства с предложением обеспечить разработку и утверждение необходимых нормативных правовых актов. По данным Генпрокуратуры, это представление было рассмотрено в минсельхозе с участием представителя надзорного ведомства и было удовлетворено. Как сообщили в минсельхозе, в настоящее время уже утвержден план мероприятий, в соответствии с которым ведется разработка проектов соответствующих приказов. Их издание запланировано на декабрь 2018 года. В том, чтобы в этой сфере был наведен порядок, заинтересованы все владельцы домашних питомцев.

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