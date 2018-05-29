Прокуроры потребовали навести порядок в ветеринарии

Генеральная прокуратура РФ выявила отсутствие нормативно-правового регулирования в вопросах изготовления и отпуска ветеринарных лекарств, за которые отвечает Минсельхоз России.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, после проведенной Генпрокуратурой проверки было установлено, что до сих пор Минсельхозом России не приняты правила изготовления и отпуска лекарственных препаратов для ветеринарии, которые используются аптеками, а также индивидуальными предпринимателями.

"Вместе с тем использование лекарственных препаратов для медицинского применения при лечении животных без соответствующей экспертной оценки их безопасности и эффективности законодательством не предусмотрено", - отметили в прокуратуре. Это, по мнению прокуроров, в свою очередь, ведет к потенциальной возможности "возникновения побочных действий, нежелательных реакций, непереносимости, а также иных обстоятельств, представляющих угрозу жизни или здоровью животного".

"Отсутствие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы отпуска ветеринарных препаратов, препятствует выполнению владельцами животных указаний ветеринаров о проведении мероприятий по профилактике болезней и борьбе с ними, создает предпосылки для незаконного оборота в аптеках и учреждениях здравоохранения лекарственных препаратов, не имеющих аналогов в ветеринарии", - отметили в надзорном ведомстве.

Правила изготовления и продажи ветеринарных лекарственных препаратов до сих пор не приняты

В этой связи Генпрокуратурой внесено представление министру сельского хозяйства России об устранении нарушений законодательства с предложением обеспечить разработку и утверждение необходимых нормативных правовых актов. По данным Генпрокуратуры, это представление было рассмотрено в минсельхозе с участием представителя надзорного ведомства и было удовлетворено. Как сообщили в минсельхозе, в настоящее время уже утвержден план мероприятий, в соответствии с которым ведется разработка проектов соответствующих приказов. Их издание запланировано на декабрь 2018 года. В том, чтобы в этой сфере был наведен порядок, заинтересованы все владельцы домашних питомцев.