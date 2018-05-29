Путин обсудил с Эрдоганом ситуацию в Сирии и энергетические проекты

Президент Турции позвонил российскому лидеру. Главы государств продолжили углубленный диалог по ситуации в Сирии. "Акцентирована важность политического урегулирования в этой стране, в том числе с учетом наработок, достигнутых в рамках астанинского процесса", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказали приверженность принципам суверенитета и территориальной целостности Сирии.

Главы государств также обсудили вопросы развития двусторонних отношений в контексте решений, принятых на заседании Совета сотрудничества высшего уровня, который прошел в начале апреля в Анкаре.

"С удовлетворением констатирована последовательная реализация стратегических совместных проектов в сфере энергетики: строительства АЭС "Аккую" и трубопровода "Турецкий поток". Дана позитивная оценка успешному завершению переговоров об условиях транзита по территории Турции российского природного газа", - отметили в кремлевской пресс-службе.

Лидеры подтвердили настрой на укрепление взаимовыгодного партнерства.