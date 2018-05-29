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29.05.2018 11:37
Рубрика: Власть

Путин призвал восстановить позиции РФ в международном спорте

Текст: Кира Латухина
Президент поставил задачи перед Олимпийским движением России.

В телеграмме участникам Олимпийского собрания глава государства подчеркнул долгую и славную историю олимпизма в нашей стране. "Мы по праву гордимся именами и триумфами наших атлетов, вписавших яркие, незабываемые страницы в победную летопись отечественного и мирового спорта, их огромным вкладом в развитие и продвижение идеалов олимпизма", - отметил он.

"Сегодня перед Олимпийским движением России стоят серьезные и в высшей степени ответственные задачи. От их грамотного решения во многом зависят будущее спорта высших достижений и его конкурентоспособность", - убежден Владимир Путин.

Фото: Reuters
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"Важно в полном объеме обеспечить восстановление наших позиций в международном спортивном движении, активно участвовать в деятельности международных федераций, продолжить работу по повышению эффективности системы противодействия допингу. И конечно, необходимо уделять приоритетное внимание формированию культуры абсолютной нетерпимости к этому негативному явлению на всех этапах спортивной подготовки", - обозначил президент.

Глава государства особо подчеркнул, что ответственность за достижение поставленных целей лежит на Олимпийском комитете России как учредителе общероссийской антидопинговой организации.

"Уверен, совместными усилиями, вместе, мы преодолеем все трудности и продолжим развитие российского спорта на благо Отечества и его граждан", - заключил Путин.

Президент также поблагодарил главу ОКР Александра Жукова за "большую, плодотворную работу по защите интересов российского спорта в международных спортивных организациях".

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