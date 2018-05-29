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Рубрика: Власть

Путин заявил о важности поиска компромиссов с партнерами

Текст: Кира Латухина
В моменты сложных разворотов в мировых делах, в условиях повышенной турбулентности нельзя отказываться от диалога. Эти слова академика Евгения Примакова напомнил президент Владимир Путин в приветствии организаторам и участникам Международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения".

"Примаковские чтения" прочно вошли в число наиболее авторитетных и интересных международных площадок для дискуссий по внешнеполитической проблематике", - оценил глава государства.

"Очевидно, что интерес к богатому интеллектуальному наследию академика Примакова не ослабевает", - продолжил Владимир Путин. "Это связано с тем, что многие из его оценок и прогнозов развития международной ситуации были подтверждены и продолжают подтверждаться на практике", - считает он.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Как никогда актуален его тезис о том, что именно в моменты самых сложных разворотов в мировых делах, в условиях повышенной турбулентности нельзя отказываться от диалога, наоборот, следует активизировать совместную работу со всеми партнерами, искать точки соприкосновения и компромиссы", - отметил глава государства.

"Как раз такой экспертной проработкой предложений и рекомендаций по возможным вариантам решения острых глобальных и региональных проблем занимаетесь вы в ходе форума", - обратился к участникам президент.

В этом году "Примаковские чтения" посвящены "злободневной теме "Риски нестабильного миропорядка", которая охватывает широкий спектр вопросов, связанных с кризисом в современной системе международных отношений, с систематическими нарушениями Устава ООН и базовых принципов межгосударственного общения, с расширением нелегитимной санкционной практики, с нарастанием протекционизма и дезинтеграционных процессов в мировой экономике", констатировал Путин.

"Не сомневаюсь, что ваши дискуссии будут содержательными и полезными. От души желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - пожелал президент.

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