Победитель Лиги чемпионов испанский "Реал" занял первое место в клубном рейтинге Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), с которым можно ознакомиться на официальном сайте организации. В активе мадридцев 162 000 очков.
На втором месте идет еще одна команда из испанской столицы - победитель Лиги Европы "Атлетико" (140 000 очков). А замыкает тройку лидеров "Бавария" (135 000). Немецкий клуб вытеснил по итогам прошлого сезона "Барселону" (132 000).
Полностью первая десятка рейтинга выглядит следующим образом: "Реал" (Испания), "Атлетико" (Испания), "Бавария" (Германия), "Барселона" (Испания), "Ювентус" (Италия), "Севилья" (Испания), "Пари Сен-Жермен" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия), "Арсенал" (Англия), "Боруссия" Д (Германия).
Из российских клубов лучшим остается питерский "Зенит", занимающий 16-е место. Столичный ЦСКА идет на 35-й строчке.