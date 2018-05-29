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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Концерт для книги с оркестром

31 мая на Красной площади откроется главный книжный фестиваль страны
Текст: Наталья Лебедева
Фото: Александр Корольков
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Более 450 событий на 13 площадках, 100 000 книжных новинок со всей страны и более 200 запланированных встреч с писателями и издателями - четвертый Книжный фестиваль "Красная площадь" готов к приему гостей. С 31 мая по 3 июня в самом центре столицы участников фестиваля и всех тех, кто просто придет в эти дни погулять по главной площади страны, ждут яркие театральные постановки и концерты, творческие встречи и мастер-классы, лекции, дискуссии и поэтические батлы. А 6 июня всех любителей книг ждут на Пушкинской площади.
Фото: Александр Корольков/РГ Владимир Толстой: Волонтеры на Красной площади будут в майках юбиляров этого года. Среди них и Лев Толстой. Фото: Александр Корольков/РГ
Владимир Толстой: Волонтеры на Красной площади будут в майках юбиляров этого года. Среди них и Лев Толстой. Фото: Александр Корольков/РГ

- Хочу вас поздравить, книжный фестиваль состоится на Красной площади, - обратился к журналистам советник президента РФ по вопросам культуры, председатель оргкомитета фестиваля Владимир Толстой. - Была реальная угроза переноса места, но мы отстояли Красную площадь для книги.

Пушкинский день тоже остался в формате фестиваля, успокоил он. День русского языка отметят на Пушкинской площади у памятника Александру Сергеевичу.

Замруководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Владимир Григорьев пообещал не только насыщенную программу, но и несколько сюрпризов. Одним из них станет "Музейная линия", которая откроется на первой линии ГУМа, где свои лучшие издательские проекты представят ведущие музеи страны, например Русский музей или Третьяковская галерея.

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- Не знаю, как вы успеете все посмотреть, - пошутил он и добавил: - но, главное, "Красная площадь" объединила всех - белых и красных, либералов и консерваторов. Можно сказать, книга всех примирила.

Отдельно он представил большую команду волонтеров, которые будут работать на фестивале. Их можно будет легко узнать по ярким футболкам с надписью "Сборная литературы".

Главная сцена фестиваля по традиции разместится у стен храма Василия Блаженного. Именно здесь будет представлена высшая лига литературы, театра и кино.

- Уже четвертый год, составляя программу, мы следуем одной идее - глубинной связи российской культурной традиции с книгой, - рассказывает программный директор площадки "Главная сцена" Полина Васильева. - Литература правит всеми видами современной культуры, она повсюду - в музыке, на театральной сцене, в молодежных субкультурах и даже в СМИ.

Праздник книги откроет Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы", а всего за четыре дня фестиваля свои постановки и программы представят лучшие театры и музыкальные коллективы страны.

 На первой линии ГУМа откроется "Музейная линия", где издательские проекты пред ставят ведущие музеи страны

Традиционно треть главной площади страны отдают детям. В этом году для юных книголюбов и их родителей подготовили 140 интересных, познавательных и образовательных мероприятий.

- На нашей площадке "Детская и учебная литература" в режиме нон-стоп будут работать детская сцена, детская улица и детская мастерская. Интересно будет всем - и детям, и взрослым, - обещает куратор площадки, директор РГДБ Мария Веденяпина.

Особо она отметила 3 июня - в этот день на фестивале ждут заинтересованную подростковую аудиторию. Что такое книжный блогинг и какие проблемы решает жанр young adult, как создать современный комикс и что важнее - фэнтези или фантастика - ответы читающие подростки найдут на "Красной площади".
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Все дни фестиваля будет организован сбор книг для читателей Яренской центральной библиотеки села Яренск Ленского района Архангельской области в рамках проекта РГДБ "Подари ребенку книгу".

По словам куратора площадки "Регионы России" Константина Чеченева, региональные издательства из 45 регионов страны привезли на фестиваль более 6000 уникальных художественных, исторических и краеведческих книг, которые не купить в столичных магазинах. Гостеприимные участники фестиваля из Севастополя, Астрахани и Чечни обещают напоить гостей теплым чаем, а жители таинственного и далекого Севера расскажут москвичам свои удивительные легенды. Специальный гость фестиваля - Республика Беларусь.

Владимир Григорьев пообещал не только насыщенную программу, но и несколько сюрпризов. Фото: Александр Корольков/РГ

Одна из самых популярных площадок фестиваля "Художественная литература" приготовила много сюрпризов - встречи с Евгением Гришковцом и Наринэ Абгарян, Дмитрием Быковым и Андреем Дементьевым, Романом Сенчиным и Ольгой Славниковой. Более 100 встреч и презентаций от 58 издательств.

Гостей фестиваля даже ждет своеобразное литературное дерби: журналист и писатель Игорь Вирабов и критик, директор Гослитмузея Дмитрий Бак поспорят о главном герое своих будущих книг - Иване Тургеневе, чей 200-летний юбилей мы отметим в ноябре.

На площадке "Нон-фикшн" свои лучшие издания представят 112 ведущих издательств, выпускающих публицистическую, учебную, научную и научно-популярную литературу.

Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости
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Обширную программу подготовил город Москва силами столичных музеев, библиотек, театров и культурных центров. Прямо на площади гости фестиваля смогут записаться в библиотеку и взять книгу домой.

Но книжный фестиваль - это не только презентации, выступления, квесты и интерактивные программы, это еще и серьезная деловая площадка. Советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, министр культуры РФ Владимир Мединский, президента Российского книжного союза Сергей Степашин и многие другие авторитетные эксперты примут участие в ежегодной конференции "Социокультурное развитие регионов: драйвер инвестиционной привлекательности".

Завершится фестиваль 6 июня на Пушкинской площади. Где же еще отмечать день рождения Александра Сергеевича Пушкина, как не у памятника великому поэту. Именно здесь будет стоять "свободный микрофон", и все желающие смогут на весь сквер от Театра Мюзикла до улицы Тверской почитать любимые стихи Пушкина. Здесь же засияют новые звезды отечественной литературы: самым талантливым молодым писателям и поэтам нашей страны будет вручена литературная премия "Лицей".

Кстати

Программа книжного фестиваля "Красная площадь", а также все последние новости ищите на портале спецпроекта "Российской газеты" ГодЛитературы.РФ.

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