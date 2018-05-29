Пандусы и тактильная плитка, непривычно широкие двери и поручни вдоль стен - в Белгородском индустриальном колледже сразу вспоминаешь слова "доступная среда". Это неслучайно: ссуз стал базовой площадкой для инклюзивного обучения студентов с ограниченными возможностями. Здесь стараются создать условия для каждого особенного человека, однако, как отметили эксперты, несмотря на поддержку властей, сделать это не так просто.

Пусть научат

Сегодня только в Белгородской области живет около шести тысяч инвалидов в возрасте от 15 до 32 лет - как раз в эти годы человек стремится получать знания и состояться в профессии. Однако пока в вузах и ссузах региона учится 472 человека - примерно 12 процентов из числа тех, кому стать студентом позволяет здоровье.

- Это очень низкий процент, - подчеркивает начальник областного управления профобразования и науки Альбина Бучек. - Поэтому наша первая задача - привлечь к обучению как можно больше людей с ограниченными возможностями здоровья, показать им, где и как они могли бы получить образование.

Еще десятилетие назад занятия особенных студентов в одной аудитории с обычными людьми были чем-то нереальным. Сегодня, по словам директора Белгородского индустриального колледжа Олега Шаповалова, это воспринимается как данность.

- Базовой площадкой для инклюзивного обучения студентов колледж стал в прошлом году. Это для нас и высокая честь, и большая ответственность, - поясняет он. - Что такое инклюзия? Ребята обучаются со здоровыми сокурсниками, им надо предоставить определенные возможности. А это порождает массу проблем.

Директор отмечает, что, помимо банальных трудностей с приспособлением территории ссуза к пребыванию особенных студентов, надо разрабатывать специальные образовательные программы, а также не только вести подготовку преподавателей, но и стать своеобразным центром для обмена опытом с коллегами.

- Чтоб они уже наши шишки не набивали, - уточняет Шаповалов.

Руководитель Центра координации деятельности профессиональных организаций Института региональной кадровой политики Ольга Зарубина отмечает, что пока этот процесс идет весьма успешно. Дети - именно так будущих представителей рабочих профессий называют и педагоги, и чиновники - удивляют преподавателей. Так, когда область присоединилась к известному движению "Абилимпикс", белгородцы стали активно участвовать во всероссийских конкурсах профмастерства и занимать там призовые места.

Открыть браузер силой мысли

Однако все это было бы невозможно без индивидуального подхода к обучению каждого особенного студента. Заместитель директора индустриального колледжа Андрей Куравин, демонстрируя закупленное специально для таких учеников оборудование, отмечает, что каждое рабочее место можно назвать универсальным.

- Вот специальная клавиатура, яркие цветные кнопки позволяют и слабовидящим удобно работать, - рассказывает он. - Есть и клавиатура со сменными насадками. И в зависимости от ситуации мы можем обеспечить студентов всем необходимым для занятия. Это рабочее место оснащено заушным индуктором для слабослышащих. Кроме того, работает система управления взглядом и голосом - для ребят, у которых проблемы с руками. Можно просто озвучить команду - и компьютер ее выполнит: открыть браузер, новую вкладку.

Всех "фишек" чудо-техники не перечислить, однако Олег Шаповалов обращает внимание на то, что "универсальность" и стремление оснастить каждый компьютер максимально разным программным обеспечением не случайны.

- Это оборудование стоило нам больше, чем создание доступной среды, - говорит он. - Так уж получается, что цена минимально адаптировать места для инвалида взлетает в разы. Этот комплекс, к примеру, изначально предназначался для колясочника - здесь особенный стол. Но мы теперь адаптировали его и для слабослышащих, и для слабовидящих.

Для учеников проводят психологические тренинги, организовывают встречи со специалистами тех профессий, которые получают инвалиды

Педагоги надеются, что число особенных студентов год от года будет расти: все сложности с преподаванием или закупкой оборудования перестают иметь значение, когда такие ученики начинают делать успехи.

- Порой они даже отказываются учиться по адаптированной программе, - продолжает Шаповалов. - Надо сказать, что человек с ограниченными возможностями может иначе, чем здоровый, воспринимать материал - дольше или просто по-другому. И мы должны ему помочь. Но у нас нередки случаи, когда дети не хотят тратить время и стремятся заниматься вместе со всеми.

Такой настрой заставил руководство колледжа задуматься о расширении спектра специальностей для подготовки таких кадров, и мысль о том, что ребята будут обучаться исключительно по IT-направлению, уже вспоминают с улыбкой.

"Почему она еще у меня не работает?"

Обучить профессии - это еще не все. Трудоустроить инвалида - одна из важных задач ссуза. В Белгородской области, где каждый колледж и техникум имеют своего якорного работодателя, а вся система подготовки рабочих нового формата "заточена" под нужды конкретного предприятия, этот вопрос встает еще острее.

- Процент трудоустройства у нас достаточно высокий, - удивляет Альбина Бучек. - Без работы оказывается процентов десять. В основном ребята ориентированы на получение профессии и воспользовались этим образованием. Другие же не сделали этого или из-за болезни, или по каким-то своим соображениям. К тому же не секрет, что существует квотированная программа трудоустройства инвалидов, и наши предприятия-партнеры в ней участвуют, приглашают на работу выпускников из числа людей с ОВЗ и, кстати, очень довольны ими.

Ольга Зарубина добавляет, что вся региональная система образования и центры занятости работают над тем, чтобы ребята после выпуска нашли работу: при этом важно психологически подготовить их к этому.

- Для учеников организуют психологические тренинги, организовывают встречи со специалистами тех профессий, которые получают инвалиды, - говорит она.

Важную роль играет и само дуальное обучение - максимум практики в рамках образовательного процесса делает свое дело.

- Выпускник, приходя на предприятие, где уже знаком и с коллективом, и с особенностями работы, трудится с удовольствием, - поясняет Альбина Бучек. - Хочу привести пример: была как-то на конкурсе профмастерства маляров-штукатуров, и одна девушка - из числа таких особенных студентов - просто всех поразила. Ее работа была настолько качественной, скрупулезной, что работодатель, который был в экспертной комиссии, сказал: "Я не понимаю, почему этот ребенок еще не работает у меня?"

Оказывается, таких позитивных примеров не один и не два. Олег Шаповалов рассказывает о сварщике, которого после выпуска из колледжа пригласили в соседний регион.

- И он уехал туда жить и работать - предложили высокооплачиваемое место. Это не единственный случай. Скажем, нашему студенту последнего курса, обучающемуся специальности "автоматические системы управления", уже держат место в крупной сетевой компании.

Альбина Бучек подчеркивает, что работодатели таких сотрудников высоко ценят: и не только за профессионализм, но и за стремление трудиться и закрепиться в компании, которое их отличает от сверстников.

Между тем



Приемная кампания в ссузы стартует 15 июня. Согласно законодательству, система среднего профобразования является общедоступной. Абитуриенты с ограниченными возможностями здоровья не имеют льгот при поступлении и участвуют в общем конкурсе.