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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Детские лагеря под Калугой остались без ремонта

29 мая состоялось заседание комиссии городской думы по муниципально-частному партнерству под председательством Дениса Курганова. Депутаты заслушали отчет о состоянии спортивных и оздоровительных лагерей, находящихся в муниципальной собственности и не используемых по назначению.
Фото: Калужская городская Дума Фото: Калужская городская Дума
Фото: Калужская городская Дума

Всего в муниципальной собственности находится пять лагерей: "Смена", "Белка", "Искра", "Чайка" и "Дружба". Не используются по назначению два лагеря - "Искра" и "Дружба".

Лагерь "Искра" был введен в эксплуатацию в 1958 году, в настоящее время часть корпусов находится в аварийном состоянии. Лагерь был закрыт в 2016 году связи с необходимостью сноса двух аварийных корпусов. Для возобновления функционирования лагеря необходимо строительство модульного жилого корпуса на 200 койко-мест, отвечающего санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам СанПиН. Для проведения данных работ необходимо порядка 52 миллионов рублей, включая работы по прокладке водопровода и сети электроснабжения.

Фото: Калужская городская Дума
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Также в лагере требуется провести демонтаж бани, хозяйственного блока, части административных зданий, столбов электроснабжения, уличных умывальников и туалетов, клуба и складских помещений с вывозом строительного мусора. На проведение этих работ потребуется еще порядка 4 миллионов рублей. 5 миллионов рублей потребуется на ремонт и ревизию скважины, водонапорной башни, оборудование помещения столовой, футбольного поля, спортивной площадки и замены части ограждения. На проведение земляных и ландшафтных работ по территории лагеря необходимо будет выделить 1,5 миллиона рублей.

Детский оздоровительный лагерь "Дружба" находился в ведении ФГУП "Калужский электромеханический завод" и функционировал до 2002 года. В настоящее время лагерь находится на балансе МУП "УК МЖД Московского округа", часть строений лагеря разрушена, оставшиеся находятся в аварийном состоянии либо требуют ремонта и реконструкции.

- Если не заниматься такими объектами как "Дружба" и "Искра", то в скором времени лагеря будут полностью разрушены и непригодны к дальнейшему использованию, - уверен председатель комиссии Денис Курганов, - лагерь "Дружба" необходимо изъять из хозяйственного ведения МУПа и передать в казну муниципалитета. После этого появится потенциальная возможность реанимировать лагерь, например, с применением механизмов муниципально-частного партнерства, путем передачи его в концессию или долгосрочную аренду. Управлению экономики следует также рассмотреть возможность перепрофилирования лагеря.

Обсудив ситуацию, депутаты пришли к выводу, что бюджет Калуги не располагает необходимыми средствами для восстановления и реконструкции лагерей и такое положение сохранится и в обозримом будущем. Также отмечалось, что детский отдых как инвестиционный проект не интересен бизнесу и найти потенциальных инвесторов будет очень непросто. Члены комиссии приняли решение обратиться к городскому голове и выяснить его позицию по дальнейшей судьбе муниципальных детских лагерей, не использующихся по прямому назначению.

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