Детские лагеря проходят последние проверки перед стартом сезона

Около 35 тысяч школьников-льготников и их родителей отдохнут этим летом в загородных лагерях и базах отдыха. Сейчас там проходят финальные проверки. Первые заезды начнутся уже через несколько дней. Корреспонденты "РГ" съездили в Подмосковье и посмотрели, как там готовятся к встрече гостей.

Многие дети-льготники, в том числе сироты и инвалиды, поедут в Крым, Подмосковье, регионы средней полосы России, Беларусь, на Кавказ и Кубань. Все лагеря, рассказал "РГ" специалист отдела по координации баз "Мосгортура" Кирилл Воробьев, проходят трехступенчатую проверку. На первом этапе комиссия изучает предоставленные документы, а затем едет на место и сверяет данные с реальностью. Как правило, перед заездами и еще раз в дни отдыха. К слову, информация на бумаге с увиденным совпадает не всегда. Чаще всего лагеря грешат неподготовленной инфраструктурой и нехваткой видеокамер. Где-то неважно выглядят санузлы, а где-то на продуктах питания отсутствует маркировка. Нарушения по большей части у всех одинаковые, объясняет Воробьев.

Сейчас проблемы в основном устранены, остались лишь мелкие недочеты. Наводит последний "марафет" перед заездом и один из лагерей в подмосковном Жуковском, куда вместе с проверяющими заглянули журналисты "РГ". Расположен он в черте города, но весьма удачно - в густом хвойном лесу. Дыши и радуйся. Но этому совету, к сожалению, следуют не все. Находятся и любители подымить сигаретой, спрятавшись за соснами. Однако тут особо не забалуешь - по всему периметру установлены камеры. Наличие постов охраны и тревожных кнопок проверяют в первую очередь. С этим здесь все в порядке.

Отремонтированы детские площадки и спортивные поля. Лишь на баскетбольной площадке не оказалось сеток на кольцах. А вот жилые корпуса практически готовы к приему гостей. В одном блоке - две комнаты, каждая на троих детей. Кровати, тумбочки, шкаф. Есть зеркала, но их в целях безопасности снимут, а розетки от греха подальше "вырубят" от сети. Так что зарядить телефон в этом лагере можно будет только в общем холле. Впрочем, как и воспользоваться WI-FI. Говорят, чтобы дети часами напролет не пропадали в своих гаджетах, а больше времени проводили на свежем воздухе.

На этой неделе сюда заедут порядка 200 детей от 7 до 15 лет - участники творческой смены. Ребят за 21 день обучат азам хореографии, актерского мастерства и журналистики.