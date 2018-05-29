Глава городского округа Котельники, расположенного в ближайшем Подмосковье, задержан по обвинению в мошенничестве с земельными участками на общую сумму в 115 млн рублей. Об этом "Российской газете" сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

Она рассказала о ходе расследования уголовного дела по обвинению преступной группы. В нее входили начальник правового управления, начальник отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации городского округа Котельники и еще 5 лиц. Их подозревают в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Они приобретали права на земельные участки вокруг некоммерческого садового товарищества "Горняк" путем обмана и злоупотребления доверием. В ходе расследования удалось установить причастность к совершению преступления и главы городского округа Котельники. Своими преступными действиями соучастники причинили государству ущерб на сумму свыше 115 млн рублей, сказала Врадий.

Как сообщила представитель ГСУ, чиновник задержан, ему предъявлено обвинение в совершении мошеннических действий в особо крупном размере. Суд поместил главу Котельников под домашний арест.

На официальном сайте городского округа Котельники главой муниципального образования значится 46-летняя Ирина Польникова, которая работает в администрации Котельников с 2011 года. До госслужбы она работала в нескольких крупных банках и в страховой компании.