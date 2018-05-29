Кого москвичи готовы поддержать на выборах мэра столицы?

Рейтинг конкурентов Сергея Собянина, включая Дмитрия Гудкова и Илью Яшина, на выборах мэра Москвы не превышает 1%. К такому выводу пришел в своем исследовании аналитический центр Юрия Левады.

Впрочем, это не удивительно. В СОЦСЕТЯХ неожиданно возникло целое массовое движение в поддержку мэра Москвы Сергея Собянина, заявившего о своем намерении вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы. Флешмоб, который начался с одного-единственного поста учредителя благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюты Федермессер, собрал уже более четырех тысяч "лайков", 850 репостов и 250 комментариев. Новые записи продолжают появляться и сейчас, но теперь большинство из них сопровождается хештегом - #ЗаСобянина.

Есть среди них отзывы и от тех, кому любое доброе слово о власти кажется крамолой. Предвидя это, Максим Галкин, шоумен, написал: "Нюта Федермессер рискует навлечь на себя негодование, потому что одобрять и поддерживать чиновника - это не комильфо, в тренде сейчас видеть и распространять только негатив, что, кстати, всегда было легче. А я сижу на террасе кафе, смотрю на живописную Пятницкую и думаю, что Сергей Семенович стал первым руководителем столицы за всю ее новейшую историю, которому удалось остановить и даже повернуть вспять коммерциализацию городского центра. И мне, человеку, родившемуся на Арбате и всегда переживавшему из-за неудачных архитектурных мутаций родного города, радостно видеть, как преображается столица".

Напомню, Нюта Федермессер поделилась с пользователями Facebook мыслями по поводу визита столичного градоначальника в хоспис на улице Доватора. Она рассказала, что Собянин приехал посмотреть хоспис и обсудить проблемы паллиативной медпомощи. Заодно мэр поздравил с созданием семьи Анатолия и Ольгу - одного из пациентов хосписа и его супругу. "Толя шутил, что готов жениться, если их распишет лично Путин, - пишет Федермессер. - Путина мы не обещали. Но пришел Собянин. Сидел в палате, болтал с Анной, подарил Оле цветы, а Толе, который не может встать, лежит с концентратором и говорит с трудом, сказал: "Ну вы даете, сколько же в вас силы..."

Небесполезным оказался с разговор с градоначальником о развитии паллиативной помощи. Говорили о том, что надо открыть реанимации в больницах для родственников пациентов, о развитии помощи на дому вместо создания новых хосписов. Мэр во всем поддержал Нюту. И теперь в Москве, например, появится служба помощи беременным женщинам, у которых родятся дети с пороками развития. "Договорились, что сделаем приказ по этике, чтобы ни одна женщина больше никогда не услышала: "Мамаша, отказную будете писать?" - объяснила Нюта и призналась, что хочет успеть сделать еще много чего, пока городом управляет такая команда и такой мэр. Сам градоначальник после встречи тоже написал пост на своем сайте: о том, что действительно нужно скорее открыть отделения реанимации для близких больных.

Впрочем, не только Максим Галкин, но и большинство москвичей Нюту тоже поддержали. Читаю пост известного телеведущего Андрея Малахова, самый короткий. Перепостив запись Федермессер, он пишет: "Отличный текст про неравнодушных людей, которые должны держаться вместе... Предлагаю организовать общественное движение "Я за Собянина!". Москвичам идея понравилась, и следующие записи идут уже с этим хештегом - #ЗаСобянина. Известный российский футболист Алексей Смертин, например, написал в Instagram: "Оборудуются набережные, пешеходные зоны. Теперь мне есть где бегать по утрам. Я много езжу по работе и люблю путешествовать. И могу с уверенностью сказать, что Москва по праву соответствует статусу одного из лучших городов мира".

Другой популярный человек в мире спорта, комментатор Дмитрий Губерниев, согласен со Смертиным, что российская столица в последние годы достигла уровня лучших городов не только Европы, но и мира: "В Москве выстроена максимально комфортная для жизни инфраструктура. Более того, мы видим, что город ни на минуту не останавливается в своем развитии. Уверен, что нынешний путь Москвы - по-настоящему чемпионский!"

Телеведущая Алена Водонаева выложила свою фотографию на фоне парка "Зарядье" и поделилась опытом поиска секций для ребенка: "Когда твой ребенок взрослеет и тем более начинает ходить в школу, то начинаешь узнавать обо всех спортивных школах, секциях и детских объектах в своем районе. И могу сказать, что в Москве их такое огромное количество и они такие разные, что главная проблема не найти их, а проблема - это выбрать из всего многообразия".

Для иностранцев в Москве одна опасность: однажды приехав, они могут захотеть остаться здесь

Впрочем, среди участников флешмоба не только звезды, но от этого не менее уважаемые люди. Например, главврач городской клинической больницы № 1 имени Николая Пирогова Алексей Свет пишет: "Да, если бы не команда нового мэра, я не знаю, что бы было с людьми при катастрофе поезда в метро в 2014 году, я не видел бы столетних москвичей с поставленными за два часа от начала инфаркта стентами (не только видел, но и лечил и лечу)".

Алексей Пономарев, директор школы № 329, работает в образовательной системе Москвы с 2009 года и считает, что с тех пор со школами произошли большие позитивные изменения. Выпускники профильных классов, к примеру, начали получать навыки, раньше доступные только в университетах: "Москва стала лидером мирового школьного образования. И одно из главных изменений - учителя перестали быть малообеспеченной социальной группой, на которых родители и дети смотрят с жалостью. Московский учитель-2018 - это профессионал, который получает достойную заработную плату. Каждый учитель Москвы зарабатывает не менее 68 тысяч рублей. Но это минимум. А треть учителей в нашей школе, например, зарабатывают более 100 тысяч рублей".

Прямая речь

Юлия Барановская, телеведущая:

- Помню, я сказала друзьям-англичанам, когда они собирались ехать в Москву и расспрашивали меня о ней, что в их предстоящей поездке есть всего одна, но большая опасность. "Какая?" - спросили они. Я посмотрела на них и с улыбкой сказала: "Вы захотите остаться здесь жить!" Когда они вернулись, сказали, что я была абсолютно права ) Я очень благодарна мэру нашего города за то, что Москва не стоит на месте и с каждым годом становится краше, интереснее, ярче.



Елена Малышева, врач, доктор медицинских наук, телеведущая:

- Мэр Москвы человек особенный. Он мужчина! Немногословный, сдержанный. За него говорят не слова, а дела. Посмотрите, как изменилась московская медицина! Сегодня она такая же, как в Европе и Америке - доступная людям и бесплатная. А какие у нас дворы! С потрясающими снарядами для занятий спортом для детей и взрослых! А какой потрясающий проект посвещен Москвичам старше 55 лет! Активное долголетие! Мы жители Москвы становимся одной семьей.

Кристина Орбакайте, певица:

- Всю жизнь живу в Москве, вижу, что происходит с городом и мне это очень нравится. За последние годы мой любимый район рядом с метро "Маяковская" преобразился до неузнаваемости. Площадь стала удобна для прогулок и отдыха, установили качели, убрали хаотичную парковку. Вообще, мэр сделал много для Москвы. На Тверской происходит много интересных событий для горожан и туристов. Рада, что этому уделяется такое внимание.