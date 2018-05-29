Жители поселка Дружба под Костромой с тревогой ожидают похолодания: местные власти уведомили их, что в новом отопительном сезоне угольная котельная, поставлявшая тепло в жилые дома, работать не будет.

Ольга Белова: В 2016 году мы оплатили прокладку внутреннего газопровода, но голубое топливо в квартиры так и не пришло. Фото: Анна Скудаева/ РГ

Поселок Дружба в Судиславском районе Костромской области похож на цветущий сад: дома утопают в зелени, даже вокруг многоэтажек жители обустраивают небольшие огороды и цветники.

- Наш поселок - очень удобный для жизни. Возле каждого дома - участок земли для ведения хозяйства, это для многих большое подспорье. Единственная проблема - это газ, - рассказывает местная жительница Ольга Белова.

В течение многих лет многоквартирные дома на улице Цветочной, где живет Ольга и ее соседи, отапливала муниципальная угольная котельная. Сейчас она пришла в аварийное состояние. Восстанавливать ее оказалось экономически невыгодно, особенно после того, как два года назад в поселок провели газ. Однако подключиться к благам цивилизации жителям никак не удается.

Жильцы рассказали, что раньше во дворе был газгольдер. Но когда в поселок протянули природный газ, подземные резервуары демонтировали. В начале 2016 года жители 36-квартирного дома заключили с горгазом договор на прокладку внутреннего газопровода. К середине августа он был готов. По договору они заплатили 28 тысяч рублей за технический надзор и еще 21880 рублей за первичный пуск газа, однако голубое топливо в квартиры так и не пришло. Зато стали регулярно присылать от газовиков счета, только непонятно, за какую именно "услугу" должны им платить: газа-то в доме уже два года как нет.

Причиной отсутствия газа в доме № 21 на улице Цветочной стала позиция жителей трех квартир. Они отказались подписывать акт приемки газопровода и пускать проверяющих в свое жилье. Из-за отсутствия этих трех подписей на разрешительных документах специалисты газовой службы не смогли проверить готовый газопровод на отсутствие утечек и осмотреть дымоходы. Они заявили жильцам, что раз полного единодушия среди соседей нет, пуск голубого топлива из соображений безопасности невозможен. Поэтому жителям остальных 33 квартир придется жить без газа.

Экономисты подсчитали, что переход на природный газ для жителей одной квартиры обойдется от 80 до 140 тысяч рублей

- Мы пытались убедить несогласных соседей, что необходимо перейти на природный газ. Но "голосу разума" вняли жители только одной квартиры из трех. Остальные решили, что переходить на индивидуальное газовое отопление для них - слишком накладно. Из-за их упрямства нам отключили газовые плиты, и теперь приходится готовить еду на электроплитках. Это очень неудобно и дорого. Электропроводка в доме не предназначена для такой нагрузки и начала гореть. А газовые плиты теперь стоят у нас на кухнях без дела вместо мебели и только зря занимают место, - посетовали вышедшие на встречу с корреспондентом "РГ" жительницы дома.

К сожалению, обитатели "несогласных" квартир на встречу не вышли. Из-за этого выяснить причины противостояния на месте не удалось.

Тем временем ситуация вокруг многоэтажки стала накаляться. Накануне отопительного сезона судиславские власти приняли новую схему теплоснабжения поселка, где ставка делается на природный газ.

В администрации сообщили, что газифицированные жилые дома будут переводить на индивидуальное теплоснабжение с использованием двухконтурных газовых котлов. Несмотря на значительные затраты, собственники идут на это, поскольку значительно повышается комфортность проживания: в квартирах будет отопление, горячее водоснабжение и газовые плиты. Выгоден этот процесс и администрации муниципального образования, поскольку сократятся затраты местного бюджета на субсидии и меры социальной поддержки населения. Экономию этих средств администрация может использовать на софинансирование работ по установке в некоторых квартирах газового оборудования.

Экономисты подсчитали, что с учетом покупки котла и реконструкции системы теплоснабжения переход на природный газ для жителей одной квартиры обойдется в среднем от 80 до 140 тысяч рублей. Однако благодаря разнице в тарифах эти затраты полностью окупятся за три-пять лет.

- Мы все находимся в подвешенном состоянии. Лето пройдет быстро. Если убедить двух соседей перейти на газ не удастся, нам всем придется всю зиму жить в обнимку с электрообогревателями. Старая проводка в доме этого точно не выдержит. Если мы вместе с ней не сгорим, то "вылетим в трубу": счета за электрическое отопление будут в несколько раз выше, чем за газ, - поделились своими опасениями селяне.

Узнав о том, что в Костроме специалисты газовой службы через суд добиваются от потребителей допуска в квартиры для установки там газовых счетчиков и проверки безопасности газопроводов, жители многоэтажки в Дружбе надеялись, что газовики применят такие же меры и к обитателям двух "несогласных" квартир на улице Цветочной. Однако этого за два года так и не произошло. Устав ждать, жители дома обратились в суд с иском к газовой службе, где потребовали признать заключенный в августе 2016 года договор о пуске газа недействующим и попросили выплатить им штраф за нарушение закона о защите прав потребителей. Однако в мае этого года суд в удовлетворении их требований отказал.

- Судебную тяжбу против газовиков мы проиграли. Нам очень не хотелось судиться с собственными соседями, которые не подчиняются общему собранию жильцов, не открывают двери и не позволяют вводить готовый газопровод в эксплуатацию, но, видимо, сделать это все же придется, - посетовали жильцы многоэтажки.

Комментарии

Владимир Черкасов, глава Судиславского сельского поселения:

- Раньше переход на газ финансировало государство. Сейчас это вопрос государственно-частного партнерства. Переходить на газ в новых условиях стало не очень выгодно, поскольку у нас одна Гкал стоит 3200 рублей, а при переходе на газовую модульную котельную - 2800 рублей, и это без учета горячей воды. Никакой экономии жители не почувствуют. В доме № 21 сложилась непростая ситуация: владельцы почти всех квартир согласились на переход, а двух - отказались. В результате жители вынуждены судиться с соседями. По закону о местном самоуправлении мы обязаны обеспечить жителей теплом, даже если котельная закроется. Если до начала отопительного сезона судебное решение не будет вынесено, нам придется еще раз отремонтировать электропроводку в доме и установить в этих двух квартирах отопительные электропанели.

Светлана Копьева, заместитель генерального директора по правовым вопросам АО "Газпром газораспределение Кострома":

- Мы не можем пустить газ, если жители не согласны и не дают возможность войти в квартиру. Это вопрос безопасности всего дома, вопрос безопасности работы газопровода. Должен быть акт о готовности объекта к газопотреблению. Специалисты должны попасть в каждую квартиру и убедиться, что нет утечки. Если мы не будем соблюдать процедуру, предусмотренную ГОСТами, СНиПами и стандартами, то как дальше вообще можно работать? Мне кажется, что в сложившейся ситуации есть недоработка местной администрации. Если бы с людьми провели более обстоятельный разговор, они бы согласились. Просто не надо было на них давить.

Кстати

По данным Костромского районного суда, в последнее время участились иски от АО "Газпром газораспределение Кострома" к жителям, которые не открывают им двери, не дают устанавливать газовые счетчики и не позволяют вводить приборы в эксплуатацию. В случае если ответчик не обеспечивает доступ специалистам, осуществляющим установку приборов учета газа, организация вправе обратиться в суд, обязать гражданина обеспечить доступ в принадлежащее ему жилое помещение. В результате, помимо расходов на установку приборов учета газа, ответчик оплачивает судебные издержки, в том числе госпошлину в размере шести тысяч рублей.