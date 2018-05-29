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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Мосгорсуд рассмотрит дело о продаже комнаты без уведомления соседей

Текст: Иван Петров
Московский городской суд в среду рассмотрит апелляционную жалобу Светланы Максимовой на приговор Таганского районного суда, ранее не поддержавшего ее требования.
Фото: Игорь Филонов/РГ
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"Российская газета" ранее уже рассказывала об этой истории. В свете совершенного на прошлой неделе убийства хозяином коммуналки своего нового соседа на востоке Москвы, она становится особенно актуальной. Напомним, на данный момент Следственный комитет России проверяет версию о том, что комнату в двушке на улице Молостовых продать "на сторону" (в обход владельца другой комнаты) помогли "черные риэлторы".

Похожая история с недобросовестной продажей случилась и со Светланой Максимовой, которой вместе с мужем (ветераном боевых действий) и дочкой принадлежат две комнаты в трехкомнатной квартире в районе метро "Чистые пруды". Комнаты достались семье военного от министерства обороны, а третья принадлежала профессору одного из московских университетов Владимиру Барсукову. Последний в комнате не жил, поэтому Максимовы предполагали, что когда-нибудь он выставит ее на продажу. Вот только то, что это произойдет, когда они будут отсутствовать в Москве, предположить жильцы не могли. В итоге Барсуков продал комнату некоему Александру Минину, который, как оказалось, ранее уже несколько раз покупал комнаты в коммуналках, делал там ремонт, а затем перепродавал их дороже.

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Вот только, согласно Гражданскому кодексу, владелец доли обязан предложить купить ее в первую очередь своим соседям. И только, если те откажутся, можно предлагать ее другим покупателям. Очень важный момент - продать "на сторону" можно только по той цене, за которую доля была предложена соседям. Ни копейкой дешевле.

Барсуков же не только реализовал продажу, не уведомив Максимовых о своем решении, но еще и сделал это по заниженной цене, а не по той, которая указана в договоре купли-продажи. Барсуков сам признавался об этом в разговоре с корреспондентом "РГ" (имеется диктофонная запись). По его словам, такую схему предложили риэлторы, а их выгода объясняется легко. В договоре стоимость комнаты прописали в размере 4 млн. 500 тысяч рублей. В действительности она ушла за менее чем 4 миллиона. Максимова сделку оспорила, суд должен перевести на нее право приобретения комнаты. Вот только заплатить Максимовой новому владельцу комнаты придется уже упомянутые выше 4 млн. 500 тыс. рублей. То есть, он заработает на этой сделке полмиллиона рублей. Таким образом, скорее всего, профессиональный покупатель комнат и риэлторы работают в связке.

Фото: Андрей Стенин/РИА Новости
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Таганский районный суд осенью прошлого года разбираться в деталях этого запутанного дела не захотел, отказав Максимовой в удовлетворении исковых требований. По мнению судьи, владелец доли обязан не информировать соседей о своем намерении продать ее, а лишь направить уведомление. А получили они его или нет, якобы, без разницы. Максимовы, кстати, гостили у родных в тот момент, и предоставили в суд билеты, подтверждающие это.

Кроме того, на уведомлении стоит отметка, что оно вручено отцу Нэлли Максимовой (дочь истицы) - некоему Петрову. Это при том, что отец Нэлли носит фамилию Максимов. То есть, кого риэлторы уведомили о намерении продать комнату, непонятно.

Стоит добавить, что Минин, узнав о судебном иске, спешно перепродал комнату. И сейчас у семьи Максимовых уже новый сосед.

До кровавых разборок, как на улице Молостовых, к счастью, пока не доходит. Но мечта о своей, а не коммунальной квартире, к которой семья офицера шла более 15 лет, пока откладывается на неопределенный срок. Максимовы надеются, что тройка судей Мосгорсуда более детально вникнет в их дело.

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