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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Полиция и МЧС провели рейд по паркам Новой Москвы

Текст: Тимофей Борисов
Фото: Пресс-служба УВД по ТиНАО Фото: Пресс-служба УВД по ТиНАО
Фото: Пресс-служба УВД по ТиНАО

За пожарной безопасностью и общественным порядком в парках Новой Москвы следят сотрудники полиции и МЧС. Они провели очередной профилактический рейд по соблюдению правил пожарной безопасности в лесопарковых зонах.

Он не первый и скорее всего не последний. С установлением в московском регионе теплой сухой погоды, как известно, возрастает угроза возгораний. Увеличивается и количество отдыхающих, не все из которых аккуратны на пикниках.

Фото: Владимир Аносов/ РГ
Где и когда можно разводить костры и готовить шашлыки

Одно из излюбленных мест отдыха москвичей находится в районе лесопарковых зон и водных объектов в столичном поселении Коммунарка. Сотрудники полиции и МЧС провели с гражданами разъяснительную беседу по соблюдению необходимых мер безопасности, а также напомнили о запрете разведения костров и проведения мероприятий с использованием открытого огня в лесных массивах, запрете на использование мангалов и сжигание мусора.

Кстати, в этот раз сотрудники полиции и МЧС пообщались не только со взрослыми отдыхающими, но и с детьми. Им рассказали об опасности из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

В ходе беседы с отдыхающими сотрудники 1-го регионального отдела надзорной деятельности и профилактической работы Управления по ТиНАО ГУ МЧС России по г. Москве вручили всем памятки-листовки, подготовленные службой спасения, и напомнили, что при возникновении пожара необходимо звонить по номерам "101" или "01".

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