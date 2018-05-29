Прокурор попросил посадить почти всех членов "банды GTA" пожизненно

Почти год длится в Мособлсуде процессе по делу так называемой "банды GTA". Прокурор и адвокаты во вторник высказали по делу свое окончательное мнение.

В прениях представитель гособвинения обратилась к суду с просьбой признать подсудимых виновными в тяжких преступлениях и назначить им наказание от 25 лет заключения до пожизненного лишения свободы. Собственно, прокурор попросила отправить за решетку на четверть века со штрафом 800 тысяч рублей только одного подсудимого - Зафарджона Гулямова, а Хазратхону Додохонову, Шерджону Кодирову, Анвару Улугмурадову и Умару Хасанову предложила назначить пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима и штрафами от 700 до 900 тысяч рублей.

Выступая в прениях, представитель надзорного ведомства подчеркнула, что "органами предварительного следствия действия всех подсудимых квалифицированы как участие в вооруженной, организованной банде, что подтверждено представленными доказательствами и для переквалификации указанных преступлений на более мягкие статьи оснований не имеется".

Адвокаты в своих выступлениях пытались смягчить преступные действия своих подзащитных.

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, назвали "бандой GTA" по аналогии с известной видеоигрой, в которой игрок, в роли преступника, выполняет заказные убийства и грабит людей.

По версии следствия, в этническую банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии. Согласно информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух.