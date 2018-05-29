Сергей Собянин: Госзаказ для малого бизнеса вырос в десять раз

Объем электронных торгов для малого бизнеса за последние годы в столице вырос в 10 раз и достиг 220 миллиардов рублей. Об этом сегодня заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая образовательный форум "Трансформация-3", проходящий в ДС "Мегаспорт".

"Раньше владельцы небольших предприятий не могли и мечтать о госзаказе, - отметил он. - А сегодня электронные сервисы позволяют полностью изменить формат отношений власти и бизнеса".

Форум "Трансформация" проходит в Москве уже третий раз. В предыдущие два раза - в сентябре 2017 и в феврале 2018, его секции и дискуссии посетили более 40 тысяч коммерсантов. Главная задача организаторов - повысить бизнес-квалификацию сообщества, причем, акцент делается на IT-сфере. "Приглашены представители московских и зарубежных высокотехнологичных компаний, - рассказала заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина. - Городские власти представят новые возможности и госуслуги для развития бизнеса в цифровой сфере".

Москва имеет право делиться опытом в этом направлении, недаром она недавно вошла в пятерку самых "умных" городов мира, напомнил Собянин. Во многом это произошло благодаря интенсивному развитию транспортных сервисов. "Сегодня у нас зарегистрировано 4,75 миллиона машин, - продолжил мэр. - Движение всего этого потока мы отслеживаем по спутниковым технологиям. Огромное количество камер фиксируют дорожную обстановку. Да, мы не любим, когда нам приходят штрафы. Но ведь благодаря этой системе мониторинга аварий на московских дорогах за последние годы стало меньше в 2,5 раза".

Контроль за движением в то же время, считает мэр, один из основных факторов успешной деловой жизни города. Все больше районов становятся доступными для крупных инвестиций в различных сферах. В итоге годовой объем вливаний в столичную экономику вышел за пределы 2 триллионов рублей. Собянин также отметил, что активными стали не только инвестиционные гиганты, но и малые предприятия, из которых 90 тысяч стали постоянными участниками торгов на едином портале столичных поставщиков. Им, как и тысячам других предпринимателей, "Трансформация" откроет новые горизонты: можно будет не только подтянуть свое образование, но и найти партнеров, продвинуть свой проект в регионы или найти инвестора.

"Нынешний форум особенно интересен для представителей микро- и среднего сегмента, - считает глава столичного департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Фурсин. - Впрочем, здесь можно встретить и крупных предпринимателей. Мы полагаем что "Трансформацию" на этот раз посетят не менее 15 тысяч человек. Приятно, что среди участников форума все больше женщин: они стали чаще вставать на исконно мужской предпринимательский путь".

В среду программа "Трансформации" будет особенно насыщенной и полезной даже для начинающих IT-предпринимателей. Например, создатель проекта Websarafan Таисия Кудашкина расскажет, как правильно создавать сообщества в соцсетях "под бизнес". В числе интересных спикеров основатель агентства Genius Code Инди Гогохия, которая научит делать неплохие деньги в Instagram. А студенты МГТУ имени Баумана и одновременно топовые бизнес-блогеры Алексей Ермаков и Никита Сычев докажут, что зарабатывать в Сети могут и неискушенные люди. Билеты на форум можно получить на входе во дворец "Мегаспорт", предварительная регистрация открыта на трансформация.рф.