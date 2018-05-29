СК задержал главу Котельников за мошенничество в особо крупном размере

В Московской области три крупных чиновника были задержаны по обвинению в мошенничестве на 115 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК, в числе обвиняемых теперь - глава городского округа Котельники.

По версии следствия, задержанные представители администрации и их пятеро сообщников с помощью преступной схемы оформили права на целый ряд земельных участков в районе крупного садового товарищества "Горняк". Впоследствии эти земли, ранее принадлежавшие государству, были проданы без необходимых процедур. В итоге ущерб превысил 115 миллионов рублей.

По этому факту следственный отдел по городу Люберцы возбудил уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ - "Мошенничество в особо крупном размере". Среди фигурантов - начальник правового управления и глава отдела по земельным ресурсам и землеустройству администрации Котельников. Недавно были найдены доказательства причастности главы округа к подозрительной схеме.

На время следствия суд отправил чиновницу под домашний арест.