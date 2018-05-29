Граффити до конца лета украсят в Москве более ста трансформаторных подстанций. На некоторых из них, в основном недалеко от пешеходных зон и во дворах жилых домов, уже "поселились" птицы из заповедников России: розовые пеликаны, зяблики, белоглазки.

Новую жизнь серым подстанциям уличные художники, выигравшие конкурс, дарят шестой год подряд. Говорят, удалось "оживить" свыше 600 подобных объектов. Их в разное время украсили нарисованные динозавры, джунгли, пейзажи, социальная реклама. Этим летом к ним присоединятся птицы, которые обитают в российских заповедниках. Их нарисуют на 105 подстанциях, 20 из них уже преобразились. Например, на площади у станции метро "Новокузнецкая" на прохожих теперь смотрит белоглазка, а в Большом Палашевском переулке - розовый пеликан.

По словам художников, предпочтение отдается трансформаторным будкам в оживленных местах - жилых дворах и общественных пространствах, поскольку те находятся на виду. "В обслуживании у нашего предприятия три с половиной тысячи подстанций, - рассказал начальник службы эксплуатации зданий и сооружений "Объединенной энергетической компании" Петр Калмыков. - Это технические постройки, возведенные по типовым проектам. Потому и не отличаются изысканной архитектурой".

Граффити, уверен он, делают их красивее и придают оригинальности. Еще аргумент - будки с граффити реже страдают от рук вандалов. Это подтверждает многолетняя статистика, говорит гендиректор компании "Украсим город!" Филипп Гаврилов. По его словам, рисунки обычно держатся пять-шесть лет, хотя это непросто. "Зимой на улице холодно, а внутри подстанций тепло, объясняет Гаврилов. - Это негативно сказывается на граффити, хотя мы стараемся подбирать специальные краски".

Раскраска одной подстанции в среднем занимает два-три дня - если нет вплотную припаркованных машин, не подводит погода и не отвлекают расспросами любопытные прохожие В целом работа забирает больше времени, так как художники выезжают на "разведку", делая эскизы и снимая на камеру соседние постройки.