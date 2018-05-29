Новости

В Ростовской области из-за пробок на трассе "Дон" откроют пункты помощи 00:04
СК возбудил дело по факту убийства в Киеве журналиста Аркадия Бабченко 29.05.2018
В московские школы запретят проносить опасные предметы 29.05.2018
Николай Валуев оценил не только белорусские сыры и мед с пасеки 29.05.2018
Британские пограничники задержали ребенка из России на 12 часов 29.05.2018
СМИ: В Киеве застрелен российский журналист Аркадий Бабченко 29.05.2018
Virgin Galactic успешно испытала космический корабль для туристов 29.05.2018
В Петербурге открылся Музей оловянного солдатика 29.05.2018
Ростовчанин осужден за вывод за рубеж более 2 миллиардов рублей 29.05.2018
Пожар в петербургском торговом центре локализован 29.05.2018
В Крыму ответили на слова Киева о "проблемах" из-за моста через пролив 29.05.2018
Китай отчитал США за нарушение торговых договоренностей 29.05.2018
Минтранс США установил новые требования для российских авиакомпаний 29.05.2018
Семак ждет трудностей на посту главного тренера "Зенита" 29.05.2018
В центре Петербурга загорелся торговый центр 29.05.2018
ЦБ впервые выявил инсайдерскую торговлю долларами на бирже 29.05.2018
Белорусы построят в Калуге еще одну школу 29.05.2018
МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму 29.05.2018
В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание 29.05.2018
В Эрмитаж пропустят по селфи 29.05.2018
"Саратовские авиалинии" остановят полеты 30 мая 29.05.2018
Сбербанк начнет выдавать водительские права с биометрией 29.05.2018
МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 29.05.2018
В Сети появилось видео с метанием бюстгальтера в Джонни Деппа в Москве 29.05.2018
Россельхознадзор запретил двум предприятиям экспорт мяса в ЕАЭС 29.05.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Что не пропустить по ТВ на неделе с 28 мая по 3 июня
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
Седан проекта "Кортеж" сфотографировали в московской пробке
29.05.2018 23:23
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Зяблики прилетели

Трансформаторные будки в городе украсят граффити
Текст: Сергей Жуков
Российская газета - Столичный выпуск №7578 (115)
Граффити до конца лета украсят в Москве более ста трансформаторных подстанций. На некоторых из них, в основном недалеко от пешеходных зон и во дворах жилых домов, уже "поселились" птицы из заповедников России: розовые пеликаны, зяблики, белоглазки.
Фото: Александр Корольков/ РГ На площадке у станции метро "Новокузнецкая" появилась птица-белоглазка. Фото: Александр Корольков/ РГ
На площадке у станции метро "Новокузнецкая" появилась птица-белоглазка. Фото: Александр Корольков/ РГ

Новую жизнь серым подстанциям уличные художники, выигравшие конкурс, дарят шестой год подряд. Говорят, удалось "оживить" свыше 600 подобных объектов. Их в разное время украсили нарисованные динозавры, джунгли, пейзажи, социальная реклама. Этим летом к ним присоединятся птицы, которые обитают в российских заповедниках. Их нарисуют на 105 подстанциях, 20 из них уже преобразились. Например, на площади у станции метро "Новокузнецкая" на прохожих теперь смотрит белоглазка, а в Большом Палашевском переулке - розовый пеликан.

В Москве к 1 июня откроются 118 зон отдыха у воды

По словам художников, предпочтение отдается трансформаторным будкам в оживленных местах - жилых дворах и общественных пространствах, поскольку те находятся на виду. "В обслуживании у нашего предприятия три с половиной тысячи подстанций, - рассказал начальник службы эксплуатации зданий и сооружений "Объединенной энергетической компании" Петр Калмыков. - Это технические постройки, возведенные по типовым проектам. Потому и не отличаются изысканной архитектурой".

Граффити, уверен он, делают их красивее и придают оригинальности. Еще аргумент - будки с граффити реже страдают от рук вандалов. Это подтверждает многолетняя статистика, говорит гендиректор компании "Украсим город!" Филипп Гаврилов. По его словам, рисунки обычно держатся пять-шесть лет, хотя это непросто. "Зимой на улице холодно, а внутри подстанций тепло, объясняет Гаврилов. - Это негативно сказывается на граффити, хотя мы стараемся подбирать специальные краски".

Фото: Сергей Михеев/РГ
В столице заработал прокат электрических самокатов

Раскраска одной подстанции в среднем занимает два-три дня - если нет вплотную припаркованных машин, не подводит погода и не отвлекают расспросами любопытные прохожие В целом работа забирает больше времени, так как художники выезжают на "разведку", делая эскизы и снимая на камеру соседние постройки.

Главное сегодня

МИД назвал блокировку российских СМИ на Украине скатыванием к тоталитаризму
Росстат: Цены производителей бензина выросли на 13 процентов
Косачев назвал "беспардонным поведением" аннулирование своей визы в США
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии
Умер актер и режиссер Юрий Рашкин