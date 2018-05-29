В детском саду Воронежа зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Следственный комитет России начал проверку после вспышки сальмонеллеза в воронежском детсаду № 77.

Шестеро воспитанников были доставлены из садика в больницу 29 мая с высокой температурой, тошнотой и рвотой, у троих диагноз подтвердился.

- В рамках проверки следователи СК выполнят весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Работа детского сада приостановлена на 10 дней, сообщили в мэрии. За это время будет проведена его полная санитарно-гигиеническая обработка.