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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В детском саду Воронежа зафиксирована вспышка сальмонеллеза

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Следственный комитет России начал проверку после вспышки сальмонеллеза в воронежском детсаду № 77.

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Шестеро воспитанников были доставлены из садика в больницу 29 мая с высокой температурой, тошнотой и рвотой, у троих диагноз подтвердился.

- В рамках проверки следователи СК выполнят весь комплекс мероприятий по установлению обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - рассказала старший помощник руководителя СУ СКР по Воронежской области Елена Мануковская.

Работа детского сада приостановлена на 10 дней, сообщили в мэрии. За это время будет проведена его полная санитарно-гигиеническая обработка.

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