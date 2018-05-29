В Москве к 1 июня откроются 118 зон отдыха у воды

Синоптики обещали жителям столицы, что к первому дню лета наступит похолодание. Да какое! С заморозками по ночам! Но разве москвичей этим запугаешь? Солнце светит, значит, надо ловить его лучи и отдыхать на природе. И лучше всего у воды. Возможность такая в городе будет. С 1 июня по 1 сентября откроется 118 зон отдыха у воды: 11 из них с купанием, 45 зон без купания и 62 места - на берегах водоемов.

Как сообщил сегодня на заседании президиума правительства Москвы руководитель департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасан Гасангаджиев, открыты они будут ежедневно с 09:00 до 21:00. Три зоны - у Большого городского пруда в Зеленограде, пруда на улице Красных Зорь в Кунцеве и пляжа "Левобережный" - к новому сезону благоустроены. До "Левобережного" теперь еще стало удобнее добираться от станции метро "Ховрино".

Везде, где разрешено купаться, работают спасательные станции и медпункты, установлены душевые кабины и кабинки для переодевания, туалеты и контейнеры для мусора. Оборудованы автостоянки, работает торговля, есть краны с питьевой водой. Скучать отдыхающим не придется. Он смогут поиграть в мини-футбол или пляжный волейбол на оборудованных площадках, позаниматься на тренажерах - они предусмотрены и для детей, и для взрослых. Есть на пляжах шезлонги с навесами, скамейки, садовые качели и беседки, где приятно посидеть с книгой. Вдоль каждой зоны отдыха проложены освещенные по вечерам тропинки и дорожки. Желающие могут взять напрокат велосипеды, покататься на водных аттракционах. Перекусить можно в летних кафе, а для любителей шашлыков организованы пикниковые точки. А еще у воды будут организованы творческие мастерские для детей, танцплощадки для людей всех возрастов, фитнес-тренировки, курсы йоги и даже иностранных языков и другие - всего порядка 19 тысяч различных мероприятий и 245 регулярных занятий. Сориентироваться, где и что происходит, поможет навигация.

Почувствовать себя в безопасности москвичам помогут 60 общественных спасательных постов. В их распоряжении 114 катера и 310 профессиональных спасателей - сотрудников ГУ МЧС России и Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах, тысяча общественных спасателей. Все они будут нести дежурства у воды в течение всего летнего сезона. На видных местах расположены и телефоны вызова экстренных служб.

Как и в прошлом году, открытые летние бассейны будут работать в городских парках "Сокольники", "Фили", "Северное Тушино" и в Лужниках. В этом году к ним прибавится еще детский бассейн в Измайловском парке.

В целом по городу число оборудованных мест массового отдыха у водоемов за последние годы выросло. В настоящее время на реконструкции находятся еще семь зон отдыха. Это пляжный комплекс "Бич клаб", пруды № 3-6 на ВДНХ, Большой Очаковский пруд, Удальцовские пруды, Центральный пруд, Черневские пруды, Черневский пруд на реке Цыганке.