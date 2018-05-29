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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве мажор на BMW расстрелял пешехода за замечание

Текст: Сергей Бабкин

В Москве водитель элитного BMW расстрелял пешехода после замечания и скрылся. В столице введен план "Перехват".

Фото: Константин Завражин/РГ
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, инцидент произошел около 18:20 возле дома №2 в 1-м Донском проезде. "Между двумя мужчинами произошел конфликт, один из них выстрелил в оппонента из травматического оружия", - уточнили в главке. Пострадавший получил ранения и был госпитализирован. На месте работает следственно-оперативная группа, ведется розыск стрелка.

По неофициальным данным, агрессивный водитель скрылся на BMW X5. Как сообщил один из популярных пабликов в соцсетях, поводом для конфликта стало замечание пешехода, который переходил дорогу по правилам.

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