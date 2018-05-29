В Москве на 30 мая объявлен "желтый" уровень опасности

"Желтый" уровень погодной опасности объявлен в столичном регионе на 30 мая. Синоптики прогнозируют порывистый ветер.

По информации Гидрометцентра России, температура воздуха в Москве завтра поднимется до 26-28 градусов. Однако во второй половине дня тепло сменится резким похолоданием. При этом ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с.

Такая погода, говорят синоптики, продержится в столице и Московской области до середины ночи 31 мая. "Желтый" уровень опасности объявлен и в других регионах Центральной России.

Непогода может привести к повреждению линий электропередач, деревьев и рекламных щитов. Поэтому лучше держаться подальше от больших деревьев, высоких столбов и шатких конструкций.

Первый день календарного лета теплом тоже не порадует. По прогнозам метеорологов, термометры не покажут выше 8-13 градусов.