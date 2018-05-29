В Москве резко похолодает

В Москве и Подмосковье на сегодня объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По словам синоптиков, погода резко ухудшится - подует штормовой ветер и заметно похолодает.

Как сообщили в Гидрометцентре России, температура воздуха в регионе в среду подскочит до 26-28 градусов. Однако во второй половине дня тепло сменится похолоданием, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 м/с. Непогода продержится в столице и области до середины ночи 31 мая. "Желтый" уровень, предупреждающий о потенциально опасной погоде, объявлен и в других регионах Центральной России. Не исключено, что сильный ветер может повредить линии электропередачи и рекламные щиты.

Поэтому, если буря застала на улице, лучше держаться подальше от высоких столбов, дорожных знаков, шатких конструкций, вывесок, эстакад и мостов, напоминают в МЧС. И ни в коем случае не прятаться под высокими, особенно одинокими деревьями. По статистике, больше всего опасны дуб, тополь, ель и сосна. Лучше также не стоять у зданий, под окнами и крышами, поскольку сверху могут прилететь осколки черепицы или стекла, предупреждают спасатели.