В последние годы задолженность местных бюджетов за коммунальные ресурсы стабильно росла. Лишь в прошлом году ситуация изменилась, и долги начали погашать. Да и то, скорее всего, потому, что на проблему обратили внимание областные власти. В правительстве обнародовали данные анализа, проведенного во всех муниципальных образованиях - 24 районах и трех городах.

Отвечать не желают

К началу проверки - осени 2017 года - просроченная задолженность предприятий ЖКХ и бюджетных учреждений перед ресурсоснабжающими организациями составила 750 миллионов рублей. Это на 21 процент меньше, чем в 2016 году, но сумма внушительная. По данным правительства, долг за газ составлял тогда 297 миллионов рублей, за тепло - 300 миллионов, за электроэнергию - 253 миллиона.

Огласить текущие данные чиновники почему-то отказались и предложили сделать официальный запрос. Сослались на то, что "цифра плавающая" - дескать, сегодня одни данные, а завтра - другие. Но, возможно, причина кроется и в том, что проверка началась при чиновниках, которые уже покинули посты. А отвечать за предшественников никто не желает.

- Долги населения гораздо больше, но и задолженность учреждений, финансируемых из муниципальных бюджетов, все еще велика, - уточняет управляющий директор филиала теплоэнергетической компании Сергей Филатов. - Например, в Орле и Ливнах бюджетный долг превышает 55 миллионов рублей, а в целом по региону - более 75 миллионов.

Жители Орловской области за тепло задолжали свыше 260 миллионов. Однако поставщики считают, что цифры не стоит сравнивать. Все-таки и люди бывают разные, и обстоятельства. Другое дело - бюджет. В него закладываются расходы на "коммуналку". Деньги обязаны своевременно доводить до тех же школ, детсадов и больниц. Но арбитражный суд завален исками поставщиков к этим учреждениям.

Зачастую фигурируют суммы свыше одного миллиона рублей. Такой долг набегает, когда, скажем, школа не оплачивает коммунальные счета в течение года. Процесс она проигрывает, и ей начисляют неустойку. Также приходится оплачивать госпошлину. Из-за этого казна несет дополнительные расходы, и коммунальные ресурсы обходятся дороже.

- Долги осложняют реализацию нашей инвестиционной программы, - продолжает Сергей Филатов. - Проведение летней ремонтной кампании напрямую зависит от дисциплинированности потребителей. Поэтому мы вынуждены активно вести претензионную работу.

Вылетели в трубу

Для того чтобы ликвидировать практику неэффективного расходования средств, правительство и организовало проверку. Власти решили узнать, почему на местах появляются долги. Была изучена ситуация за три года. Общая задолженность за прошлый год сократилась на 25 процентов. Однако объем неэффективно израсходованных бюджетных средств превысил 35,7 миллиона рублей.

Такую сумму бюджетные учреждения переплатили за коммунальные ресурсы в виде пеней, штрафов и судебных расходов. Хватило бы на погашение половины областной задолженности за тепло. Или на покупку квартир примерно для 30 детей-сирот. Словом, деньгам можно было найти полезное применение, но они вылетели в трубу.

Почти 36 миллионов рублей бюджетные учреждения переплатили за коммунальные ресурсы в виде пеней и штрафов

- В большинстве муниципальных образований погашение долга начинается ближе к концу года, - пояснил главный аудитор Орловской области Иван Левин. - Наличие непогашенной задолженности на начало года приводит к тому, что в первом квартале текущие расчеты либо идут на низком уровне, либо вообще не производятся.

Пока администрации погашают долги прошлых лет, появляется новая задолженность - уже текущего года. В этом кроется основная финансовая причина. Не обходится и без человеческого фактора. Были случаи, когда деньги в бюджете имелись, но из-за бюрократических проволочек школам и больницам их перечисляли с опозданием.

- Так, главе администрации Орла было объявлено предостережение в связи с несвоевременным перечислением средств в муниципальные учреждения для оплаты коммунальных услуг, - пояснила "РГ" старший помощник облпрокурора Елена Семина. - После этого администрация погасила задолженность за горячую воду в сумме 4,5 миллиона рублей.

Из своего кармана

"Отличились" и работники учреждений. Например, Краснозоренская ЦРБ задолжала МУП "Коммунальник" свыше 400 тысяч рублей за тепло и воду. Межрайонный прокурор внес представление главврачу. Задолженность тут же погасили (значит, деньги были), а главбуха привлекли к дисциплинарной ответственности. И это не единственный случай.

- После принятия мер прокурорского реагирования была погашена задолженность за потребленные энергоресурсы на общую сумму около 80 миллионов рублей, - уточняет Елена Семина. - Было внесено 94 представления, объявлено пять предостережений о недопустимости нарушения законодательства, а 25 виновных привлечены к дисциплинарной ответственности.

Одному из чиновников пришлось "ответить" собственными деньгами. В Новодеревеньковском районе администрация сельского поселения задолжала за электроэнергию. Поставщик подал иск и отсудил долг, пени и штрафы.

Прокуратура обратилась в суд и в порядке регресса взыскала с главы администрации переплаченную сумму. Пени и штрафы признали ущербом, причиненным казне, и обязали чиновника его возместить.

По итогам анализа правительство условно поделило муниципальные образования на три группы. В первую включен Орел и Верховский район. Там зафиксирована значительная кредиторская задолженность перед всеми поставщиками. Причем задолженность "имеет тенденцию к росту и накоплению и по ряду позиций близка к годовому объему потребления".

Во вторую группу включены четыре района, "тенденции и динамика образования задолженности по которым вызывает опасения". Здесь отмечена неравномерность - местные власти более-менее регулярно платят за газ и электричество, но не платят за тепло. В третью группу включены остальные районы, где задолженность по сравнению с 2016 годом сократилась или осталась на том же уровне.

- По всем трем группам наблюдается начисление штрафных санкций поставщиками ресурсов, - отмечает Иван Левин. - Это говорит о повсеместном нарушении договорных обязательств по оплате.

В правительстве аналитический отчет еще изучают. Говорят, что будут приняты меры. Информацию учтут при распределении межбюджетных трансфертов во втором полугодии.

Между тем

Есть подозрение, что некоторые умышленно накапливают задолженность, чтобы попросить помощи у области. Обычно происходит это в августе-сентябре. В преддверии зимы им не отказывают. "Руководством районов проводится целенаправленная политика по наращиванию задолженности за счет превышения обязательств над лимитами, что позволяет обратиться за дотацией", - говорится в отчете. Особенно заметно это было в 2015 году, когда кредиторская задолженность муниципальных образований за "коммуналку" выросла вдвое. Проверка показала, что в некоторых районах в том году были в два-три раза завышены плановые расходы на содержание местных органов власти. Возможно, этих денег и не хватило для расчетов с поставщиками ресурсов.