Соглашение о развитии инфраструктуры дачных товариществ, заключенное между Москвой и областью, начинает обретать конкретные черты. "Мы с мэром столицы наметили большой план по благоустройству СНТ, в которых летом проживают более 4 миллионов человек. Часть работ требует проектирования, а значит, времени, но есть желание и ресурсы для того, чтобы навести в СНТ порядок", - сказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на заседании регионального кабинета министров.

Первый зампред Мособлдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин озвучил данные соцопросов, проведенных среди владельцев подмосковных 6 соток. Главной бедой большинство садоводов назвали дороги. "По поручению губернатора мы начали обследование подъездных дорог к дачам. Только 20% из них - в нормативном состоянии", - подтвердил министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Игорь Тресков.

Причина банальна: из 3,8 тысячи километров дорог, ведущих в СНТ, 3 тысячи не имеют хозяев. Пока дорога ничья, ремонтировать ее власти не могут. Значит, муниципалитетам нужно принять подъездные пути к СНТ на баланс. "Процедура занимает несколько месяцев. Если муниципалитеты оперативно этим займутся, в этом году можно будет провести все подготовительные работы, а в следующем - приступить к ремонту", - уверен Тресков. Он считает, что при добросовестном отношении к решению проблемы отремонтировать 80% подъездных путей к СНТ можно за два года. Причем на части дорог ремонт планируется делать с расширением покрытия, чтобы можно было пустить по отремонтированному асфальту общественный транспорт. А еще губернатор поручил скоординировать расписание автобусов с электричками, чтобы дачники не теряли времени при пересадках.

А еще в Подмосковье решили ввести систему паспортизации СНТ.

"Такое в нашей стране делается впервые - каждое из 11,1 тысячи садовых товариществ получит свой паспорт", - пообещал Никита Чаплин.

В паспорте будет содержаться вся информация об СНТ - сколько в нем участков, принадлежат они москвичам или жителям области, как вывозится мусор и организуется водоснабжение, в каком состоянии находятся дороги и электрические сети. Это позволит выделить самые проблемные СНТ и помочь им в первую очередь. Паспорта появятся уже в этом дачном сезоне - необходимую информацию о товариществах власти намерены собрать до конца июня.

Хороших подъездных дорог к дачам в Подмосковье только 20%

По словам Чаплина, в этом году Москва готова направить на решение проблем дачников 1 миллиард рублей. Область размер своего транша пока не озвучила. Но, скорее всего, софинансирование будет пропорциональным: если в СНТ живут 80% москвичей и 20% местных жителей, расходы лягут на столицу и область в тех же пропорциях.