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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Месть в ночи

Присяжные вынесли убийцам обвинительный вердикт
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7578 (115)
Присяжные в Мособлсуде признали своим вердиктом трех жителей Подмосковья виновными в совершении двойного убийства и незаконном обороте оружия.

Судьи из народа признали, что 3 января 2015 года жители Ногинска Андрей Бородулин, Сергей Простяков и Игорь Синичкин убили супружескую пару. Следствием и судом было установлено, что Бородулин рассказал Простякову и Синичкину о своем конфликте с одним из местных жителей, который якобы повредил его машину в дорожно-транспортном происшествии. Соучастники договорились не просто наказать мужчину, а убить его. Они вооружились огнестрельным оружием и ножами, проникли в дом в деревне Тимково Ногинского района Московской области и расстреляли находившихся там мужчину и женщину.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Доказано, что стрелял Синичкин по указанию Бородулина. Потерпевший оказался жив и попытался сбежать от убийц. Но его догнали и добили ножами. Преступники после этого скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны. Тяжело раненная женщина была госпитализирована, но врачи не смогли спасти ее жизнь.Старший помощник руководителя регионального главка СК России Ольга Врадий сообщила, что присяжные единогласно подтвердили вину Бородулина, Простякова и Синичкина.

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