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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

ЧП в ДНК музеев - событие

XX фестиваль "Интермузей" собрал 439 музеев из 24 стран
Текст: Владимир Емельяненко
Российская газета - Столичный выпуск №7578 (115)
Свыше 50 тысяч посетителей, 439 музеев из 24 стран и 499 музейных проектов собрал XX международный фестиваль музеев "Интермузей". Единственный в своем роде фестиваль традиционно открывается в Москве, но впервые на ВДНХ, поскольку всех желающих его привычная площадка - Манеж - вместить не смогла.

- Произошел качественный прорыв, - считает министр культуры России Владимир Мединский. - Из некогда закрытого сообщества профессионалов "Интермузей" перерос в масштабный проект общения музеев с коллегами и публикой в режиме реального времени. По статусу и значимости фестиваль "Интермузей" стал "Золотой маской" в музейном деле.

В 2018 году конкурсный раздел фестиваля представлен четырьмя номинациями - лучший научно-исследовательский проект, лучший просветительский, социальный и межрегиональный проекты.

Фото: Пресс-служба Русского музея
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Среди 20 финалистов-лидеров на победу и звание лауреатов председатель жюри "Интермузей-2018", президент ГМИИ имени А.С. Пушкина Ирина Антонова выделила обойму популярных выставок и проектов, на которые публика стоит в очередях.

Это передвижная выставка группы музеев и Института русского реалистического искусства (Москва) "Окно в Россию. Живопись семи поколений". Она с аншлагами прошла в Калининграде, Сочи, Екатеринбурге, Владивостоке, приехала в Москву и ожидается более чем в 100 городах страны. Это проект Музея истории религии (Санкт-Петербург) "Мигрант в музее", где мигрант и посетитель, и волонтер. Это выставки Музея истории ГУЛАГа "Вещдок" о литературных, живописных и бытовых раритетах заключенных ГУЛАГа, Третьяковской галереи - "Лучше вместе" и Музея Мирового океана (Калининград) - "Моря, объединяющие народы".

Очередь на выставку "Проблема ЧП в ДНК" Биологического музея расписана на месяцы вперед

И, наконец, хит сезона - выставка Биологического музея Москвы "Проблема ЧП в ДНК". Выставка, рассказывающая о предрасположенности людей к тем или иным генетическим заболеваниям, идет со 100-процентной заполняемостью, очередь на нее расписана на месяцы вперед, а в последующих после экскурсий дискуссиях приняли участие свыше 1400 человек.

Фото: Александр Корольков/РГ
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- Я не знаю, какой из музейных проектов победит, - говорит в интервью "Российской газете" Ирина Антонова, - но я точно знаю, что мы с вами являемся свидетелями того, как музеи из места проведения экскурсий превращаются в многофункциональную точку современности. В ней, в этой точке, сходится все - интеллект и социум, интерактивные практики и высокие технологии, люди и идеи. Все вместе, сжатые в фестивальный дух, они формируют нас, помогают увидеть и понять то, чего мы не видели и не понимали.

На "Интермузей-2018" приехали 30 директоров крупнейших музеев Италии, США, Египта, Великобритании, Нидерландов, России - всего 24 стран. Они рассматривают площадку "Интермузея" как место обмена опытом, генерирования идей и презентации новых музейных проектов и музеев.

Одним из главных экспериментов станет премьера России - презентация концепции музея оперного певца Дмитрия Хворостовского. Музей Хворостовского после представления на фестивале в Москве будет открыт на родине известного оперного баритона - в сибирском Красноярске.

XX международный фестиваль музеев "Интермузей" открыт с 31 мая по 3 июня.

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