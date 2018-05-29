170 предприятий КНР примут участие в пятом Китайско-Российском ЭКСПО

Пятое Китайско-Российское ЭКСПО пройдет с 9 по 12 июля в российском Екатеринбурге. На данный момент заявки на участие в мероприятии подали 170 китайских предприятий, сообщил сайт "Партнеры".

В настоящее время Китайско-Российское ЭКСПО представляет собой крупнейшую по уровню и масштабу выставку, проводимую двумя странами. В рамках предстоящего ЭКСПО будут организованы 28 деловых мероприятий, нацеленных на развитие китайско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического взаимодействия и партнерства, в том числе 16 из них две страны проведут совместно. Они охватят такие сферы, как финансы, электроэнергетика, наука и технологии, логистика, лесное хозяйство, машиностроение.

По словам Ван Цзинсяня, председателя Комитета содействия развитию международной торговли провинции Хэйлунцзян, в предстоящем Китайско-Российском ЭКСПО со стороны КНР примут участие 11 административных единиц провинциального уровня, в том числе и провинции Хэйлунцзян, Цзянсу, Сычуань, город Чунцин и автономный район Внутренняя Монголия, со стороны РФ - девять субъектов.

- На ЭКСПО 170 китайских предприятий представят в основном продукцию таких отраслей, как авиация и космонавтика, тяжелое машиностроение, крупногабаритная техника, высокие технологии, - добавил Ван Цзинсянь.

Предшественником Китайско-Российского ЭКСПО была Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка, которая проводилась с 1990 года. В 2014 году решением правительств Китая и России уровень Харбинской ярмарки был официально повышен до Китайско-Российского ЭКСПО. Четвертое ЭКСПО прошло в Харбине в июне прошлого года.