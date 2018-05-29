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29.05.2018 09:41
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Экс-глава Магаданской области объяснил причину отставки

Текст: Юлия Гарднер

Бывший губернатор Магаданской области Владимир Печеный рассказал, почему досрочно покинул пост.

- Все вы знаете позицию президента РФ по обновлению команды. Мое решение было подано ему накануне. Основная причина - дать возможность формирования команды на последующий стратегический период, - приводит пресс-служба регионального правительства слова Печеного, сказанные на пресс-конференции.

Фото: РИА Новости
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Также политик рассказал о своих дальнейших планах, заявив, что останется жить и работать на Колыме.

- Я никуда не исчезаю, остаюсь в Магаданской области, готов работать там, где буду полезен. Моя жизнь связана с регионом десятилетиями, связана с реализацией планов по изменению территории к лучшему, - отметил Печеный.

Кроме того, он поблагодарил жителей региона за поддержку.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Пост чиновник решил оставить по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Как заявил Печеный, приехать на Колыму он может уже завтра.

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