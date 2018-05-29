Экс-глава Магаданской области объяснил причину отставки

Бывший губернатор Магаданской области Владимир Печеный рассказал, почему досрочно покинул пост.

- Все вы знаете позицию президента РФ по обновлению команды. Мое решение было подано ему накануне. Основная причина - дать возможность формирования команды на последующий стратегический период, - приводит пресс-служба регионального правительства слова Печеного, сказанные на пресс-конференции.

Также политик рассказал о своих дальнейших планах, заявив, что останется жить и работать на Колыме.

- Я никуда не исчезаю, остаюсь в Магаданской области, готов работать там, где буду полезен. Моя жизнь связана с регионом десятилетиями, связана с реализацией планов по изменению территории к лучшему, - отметил Печеный.

Кроме того, он поблагодарил жителей региона за поддержку.

Напомним, накануне президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Магаданской области Владимира Печеного. Пост чиновник решил оставить по собственному желанию.

Временно исполняющим обязанности главы региона назначен бывший мэр Нижнего Тагила Сергей Носов. Как заявил Печеный, приехать на Колыму он может уже завтра.