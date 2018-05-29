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29.05.2018 04:12
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Хабаровские пловцы завоевали золото на международных соревнованиях

Текст: Дина Непомнящая
Фото: ДЮСШ "Дельфин" Фото: ДЮСШ "Дельфин"
Фото: ДЮСШ "Дельфин"

Воспитанники детско-юношеской спортивной школы "Дельфин" представили Хабаровск на международных соревнованиях по плаванию в Улан-Баторе (Монголия). Домой юные спортсмены привезли первое командное место в младшей возрастной группе (9-11 лет) и 15 медалей.

Фото: Пресс-служба СУЭК-Кузбасс
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В пресс-службе ДЮСШ рассказали, что все ребята показали отличные результаты. А особенно отличились Анастасия Котельникова, завоевавшая четыре золотых и две серебряных медали, Александр Пендюк (одна золотая и две серебряных), Софья Ковганова (золото и два серебра) и Полина Кокорева (золото, серебро и бронза).

- Борьба была равная, просто у нас есть такие сильные дети, как Котельникова, она на голову выше всех. Не скажу, что нашим ребятам медали дались легко. Лидеры есть во всех командах, - комментирует тренер-преподаватель школы Елена Малых.

Хабаровские спортсмены рассказали, что им очень понравилось, как их принимали в Монголии. Помимо соревнований для них организовали экскурсии и торжественный фуршет, подарили сувениры с местной символикой.

Отметим, что поездкой в Улан-Батор спортивное путешествие хабаровчан не ограничилось. Уехав из Монголии, они сразу же отправились в Краснокаменск (Забайкальский край). Здесь пловцы выступили на межрегиональных соревнованиях по плаванию, посвященных памяти капитана ФСБ России Александра Ермоленко.

Участие в соревнованиях принимали команды Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, всего более 300 человек. Воспитанники "Дельфина" и тут не остались без наград.

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